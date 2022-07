Supercopa de Francia PSG vs Nantes: ¿Cómo ver el Live Stream?

Paris Saint-Germain se enfrenta a Coupe de France FC Nantes en la Copa Superior de Francia el domingo 31 de julio en Tel Aviv, Israel.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 2:00 p.m. ET) será televisado por beIN Sports (transmisión en inglés) y beIN Sports en Español (transmisión en español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas en que puede ver una transmisión en vivo de PSG vs Nantes en línea:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puedes ver una transmisión en vivo de beIN Sports, beIN Sports en Español y más de 100 canales de TV en FuboTV. Ambos canales están disponibles en el paquete base o en el paquete Fubo Latino, los cuales vienen con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver PSG vs Nantes en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede verlo en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver el partido a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si no lo grabas.

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN Sports y/o beIN Sports en Español.

Tanto el paquete “Sling Orange + Sports Extra” como el paquete “Sling Blue + Sports Extra” incluyen beIn Sports. No vienen con una prueba gratuita, pero este es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con beIN Sports, y puede obtener su primer mes por $21:

Obtener Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN Sports y cuesta $10 al mes o $60 al año:

Obtener Sling TV Deportes mundiales

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN Sports en Español y beIn Sports Connect. Cuesta $ 5 por mes durante el primer mes ($ 10 por mes después de eso):

Obtener Sling TV Lo mejor del español

Una vez registrado en Sling TV, puede ver PSG vs Nantes en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa Paris Saint-Germain vs Nantes

El PSG debutará con Nordi Mukiele ante el FC Nantes el domingo.

Mukiele firmó con el PSG, un club de la Ligue 1, por un contrato de cinco años el 26 de julio. Dejó atrás al RB Leipzig después de cuatro temporadas con el equipo.

El club de fútbol Chelsea también persiguió a Mukiele, pero Mukiele le dijo a la publicación francesa de fútbol L’Equipe, a través de 90min.com, que rechazó a ese club.

More footage of @PSG_English landing in Israel for their match against @FCNantes Let’s go! 🇮🇱 🇫🇷 ⚽️ pic.twitter.com/Srk76UrTuS — Ari Ingel (@OGAride) July 29, 2022

“Desde el momento en que le di mi palabra a Luis Campos, en ningún momento dudé”, dijo Mukiele a L’Equipe a través de 90min.com.

“En Leipzig, estaba compitiendo con internacionales”, agregó Mukiele. “Vengo a jugar donde el míster lo necesita, a ayudar al equipo. Y dar la mejor versión de mí mismo.”

“Hay que decir que en cada gran club europeo hay que tener jugadores de gran nivel para ganar los trofeos más importantes. Es normal. Vengo aquí a jugar, a aprender, a seguir creciendo”.

El FC Nantes, vencido por 1-0 al OGC Nice el 5 de julio, tiene este año un nuevo rostro veterano en Moussa Sissoko. La estrella del fútbol francés de 32 años firmó con el FC Nantes el 1 de julio después de jugar con el Watford en la temporada 2021-2022.

“Mostraron un deseo real de verme unirme al club. Eso es lo más importante. Después de eso, vi la muy buena temporada del club el año pasado, ya sea en la Ligue 1 o en la Copa de Francia, con una buena plantilla y muy buenos jugadores jóvenes. Entonces, históricamente, Nantes es uno de los grandes clubes franceses. Es una mezcla de todo lo que me convenció de firmar aquí”, dijo Sissoko a Ligue1.com.

Sissoko ahora tiene sus ojos puestos en ayudar al FC Nantes a ganar la Copa Superior de Francia.

“¡Que sería genial! Volver a Francia y comenzar con un trofeo, el primero, sería bueno”, dijo Sissoko a través de Ligue1.com. “Puede que haya jugado una final de la Champions League en 2019, una final de la Eurocopa en 2016 y una final de la Copa de la Liga en 2021, pero todavía no he tenido la oportunidad de levantar un trofeo. Por supuesto que hay decepción, pero eso es parte del juego”.

“He procesado todos esos exámenes finales. No es porque no haya ganado un trofeo que me sienta mal hoy o que sienta una carencia”, agregó Sissoko. “En primer lugar, cuando era niño, mi sueño era convertirme en futbolista profesional y lo logré. El resto es solo un bono. Pero mi carrera no ha terminado, y si puedo recoger algunos trofeos, será un placer”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Eurocopa femenina 2022 Inglaterra vs Alemania: ¿Cómo ver el Live Stream?