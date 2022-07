Eurocopa femenina 2022 Inglaterra vs Alemania: ¿Cómo ver el Live Stream?

Inglaterra se enfrenta a Alemania por el título del torneo de fútbol femenino de la Euro el domingo 31 de julio en Inglaterra.

En los EE.UU., el partido (hora de inicio del mediodía, hora del Este) será televisado por ESPN y TUDN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Inglaterra vs Alemania en línea:

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN está en todos, mientras que TUDN solo está en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba de DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver Inglaterra vs Alemania en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream para iniciar sesión y mirar.

Puedes ver una transmisión en vivo de ESPN, TUDN y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Inglaterra vs Alemania en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Fubo para iniciar sesión y mirar.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 40 canales de TV en vivo a través del paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con los canales de ESPN, y puede obtener su primer mes a mitad de precio:

Obtener Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puede ver Inglaterra vs Alemania en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Sling para iniciar sesión y mirar.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+:

Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver Inglaterra vs Alemania en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S. , PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Hulu para iniciar sesión y mirar.

Previa Inglaterra vs Alemania

Alemania busca volver al trono del fútbol femenino de la Eurocopa, mientras que Inglaterra busca ganar su primer título.

“Esto es historia”, dijo la entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, a los medios de comunicación a través de Reuters. “Queremos inspirar a la nación. Creo que eso es lo que estamos haciendo. Queremos hacer una diferencia.”

Inglaterra superó rápidamente a Suecia con una victoria por 4-0 en la semifinal el 24 de julio. Beth Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo y Fran Kirby anotaron goles para Inglaterra en la victoria. Podría decirse que el gol de tacón de Russo se robó el espectáculo.

“Creo que cuando disfrutas de tu fútbol, ​​juegas lo mejor posible. Tal vez [incluso solo intentar ese objetivo] muestre un poco de confianza, pero me encanta jugar al fútbol”, dijo Russo a través de Phi Medlicott de PA Media.

“Para ser honesto, el primer [tiro], debería haberlo anotado, en realidad estábamos trabajando en recortes en el entrenamiento el otro día”, agregó Russo. “Y luego, una vez que se me ocurrió, pensé: ‘Bien, ¿cuál es la ruta más rápida para que esta pelota entre en la red?’ Porque debería haber marcado en primer lugar. Así que le di un golpe con el pie y, por suerte, golpeó el fondo de la red”.

“Por supuesto, anotar en una semifinal y avanzar a la final es un gran punto culminante de mi carrera”, dijo Russo según Medlicott. “Normalmente no suelo marcar tacones y no creo que vuelvas a ver uno, ¡pero lo tomaré por ahora!”

Alemania no enfrentó ningún gol de tacón en las semifinales, pero los alemanes tuvieron que esforzarse contra Francia para ganar 2-1 el 27 de julio.

Alexandra Popp anotó dos veces para Alemania en la victoria. Merle Frohms anotó el único gol de Francia, el único gol que Alemania ha cedido en todo el torneo.

“Tengo que admitir que estoy más emocional que antes porque sé cómo he llegado a este punto. Estar aquí, tener la oportunidad de actuar y estar completamente en forma en esta etapa me enorgullece mucho”, dijo Popp a través de Kathleen McNamee de ESPN.

“Pero también tengo que dar las gracias a todos los que me han ayudado: el personal médico de mi club, los entrenadores tanto a nivel de club como aquí. Siguieron creyendo en mí y me dieron la oportunidad de estar aquí”.

