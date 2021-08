Supercopa de Francia: Lille vs PSG ¿Cómo ver el Live Stream?

Lille y Paris Saint-Germain se enfrentarán en el Trophée des Champions (Supercopa de Francia) en el Bloomfield Stadium hoy domingo 1 de agosto.

En los Estados Unidos, el partido (2 p.m. ET hora de inicio) será televisado por beIN Sports (transmisión en inglés) y beIN Sports en Español (transmisión en español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas en que puede ver una transmisión en vivo de Lille vs PSG en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de beIN Sports, beIN Sports en Español y más de 100 canales de televisión en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Lille vs PSG en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver el partido a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si no lo grabas.

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN Sports y / o beIN Sports en Español.

Tanto el paquete “Sling Orange + Sports Extra” como el paquete “Sling Blue + Sports Extra” incluyen beIn Sports. No vienen con una prueba gratuita, pero este es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con beIN Sports, y puede obtener su primer mes por $21:

Obtenga Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN Sports y cuesta $ 10 por mes o $ 60 por año:

Obtenga Sling TV Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN Sports en Español y beIn Sports Connect. Cuesta $5 por mes durante el primer mes ($ 10 por mes después de eso):

Obtenga Sling TV en Español

Una vez registrado en Sling TV, puede ver Lille vs PSG en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa del partido Lille vs PSG

El PSG fue subcampeón del Lille en la Ligue 1, con la victoria por 2-1 de Les Dogues ante el Angers, que los impulsó por un punto sobre el Paris Saint-Germain.

“Vamos a buscar la revancha”, dijo el delantero Mauro Icardi sobre enfrentarse al Lille. “Si comenzamos la temporada ganando un título, podemos comenzar la liga la semana siguiente de la mejor manera posible. Es cierto que no tuvimos un buen comienzo de Liga el año pasado, con la final de la Champions, el regreso anticipado a la competición y la falta de preparación. Fue un poco difícil. Perdimos puntos desde el principio y luego pagamos el precio”.

Lille estará listo, ya que el equipo tiene la mira puesta en hacer historia.

“Recordaremos haber ganado el título para siempre, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante”, dijo el capitán del Lille, José Fonte. “Es un título real, y Lille no tiene muchos de esos. Será bueno ponerlo en el escaparate. Para mí era importante quedarme aquí en Lille e intentar escribir un nuevo capítulo en la historia del club”.

Paris Saint-Germain verá la incorporación de Georginio Wijnaldum para este partido, y podría ser importante.

“Es un jugador que puede aportar en ambas áreas de juego: ofensiva y defensiva, con esa agresividad que necesita todo el equipo. Su experiencia y sus cualidades lo convierten en un jugador que se comporta de la misma manera en ambas fases del juego”, dijo el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, sobre Wijnaldum.

Aquí hay un vistazo a las alineaciones iniciales previstas para ambos equipos:

Alineación inicial prevista del Lille: Leo Jardim, Tiago Djalo, Jose Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava, Benjamin Andre, Renato Sanches, Yusuf Yazici, Jonathan Bamba, Burak Yilmaz, Jonathan David

Alineación inicial prevista del Paris Saint-Germain: Keylor Navas, Achraf Hakimi, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo

