Super Bowl 2022: artistas del espectáculo de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI es una lista repleta de estrellas de los mejores artistas de R&B y rap de las últimas dos décadas. Además, el espectáculo de medio tiempo está haciendo historia en el Super Bowl con los artistas de ASL que los acompañan. Aquí está lo que necesitas saber.

Los artistas del espectáculo de medio tiempo





Play



The Call | Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show OFFICIAL TRAILER Directed by filmmaker F. Gary Gray, “The Call” features Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige and Kendrick Lamar for an epic Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer. Scored by Adam Blackstone, “The Call” features a musical compilation of iconic tracks “Rap God,” “The Next Episode,” “Family Affair,” “HUMBLE.,” “Still D.R.E.,” and “California… 2022-01-20T13:45:01Z

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022 presenta a cinco “creadores de éxitos épicos” del mundo del R&B y el rap: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, y Kendrick Lamar.

El comunicado de prensa de NBC Sports dice:

El Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show marca la primera vez que estos cinco artistas ganadores de múltiples premios actuarán juntos en el escenario, emocionando a los fanáticos de la música en todo el mundo y teniendo un significado especial para la gran comunidad de Los Ángeles, ya que organizan el Super Bowl por primera vez. tiempo en casi 30 años. Colectivamente, estos artistas han recibido 43 premios Grammy y han creado 22 álbumes No. 1 de Billboard.

“La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera”, dijo Dr. Dre en un comunicado. “Estoy agradecido con JAY-Z, Roc Nation, la NFL y Pepsi, así como con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar por acompañarme en lo que será un momento cultural inolvidable”.

“El 13 de febrero de 2022, en el Super Bowl LVI en Inglewood, CA, en el nuevo SoFi Stadium, Dr. Dre, un visionario musical de Compton, Snoop Dogg, un ícono de Long Beach y Kendrick Lamar, un joven pionero musical en por derecho propio, también de Compton, ocupará el centro del campo para una actuación única en la vida”, agregó Shawn “JAY-Z” Carter. “A ellos se unirán el genio lírico, Eminem y la eterna Reina, Mary J. Blige. Este es el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Pepsi. Esta es la historia en desarrollo”.

“Este año estamos arrasando con el concepto de colaboración”, dijo Adam Harter, vicepresidente sénior de Medios, Deportes y Entretenimiento de PepsiCo. “Junto con la NFL y Roc Nation, continuamos tratando de superar los límites de lo que los fanáticos pueden esperar durante los 12 minutos más emocionantes de música; la alineación de superestrellas de este año seguramente brindará una actuación alucinante”.

Los intérpretes de lenguaje de señas americano





Play



National Anthem in ASL at Super Bowl LV At the Super Bowl LV, WAWA's World performed the National Anthem in American Sign Language (ASL) — what an incredible performance! [Screen recording taken from camera feed provided by CBS Sports.] — TRANSCRIPT: Oh, say can you see by the dawn’s early light What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming? Whose broad… 2021-02-08T02:02:43Z

La NFL y la Asociación Nacional de Sordos se están asociando para brindar “una experiencia de accesibilidad superior al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI de Pepsi con artistas talentosos del lenguaje de señas estadounidense (ASL)”, según el comunicado de prensa de NBC Sports.

Los famosos músicos sordos Warren “Wawa” Snipe y Sean Forbes firmarán el espectáculo de medio tiempo por primera vez en la historia del Super Bowl.

El comunicado de prensa continúa:

En el Super Bowl LV del año pasado, Wawa cautivó al mundo con su interpretación en ASL del Himno Nacional y America the Beautiful, con su actuación vista por más de 8 millones de personas. Wawa ha sido un pionero como artista discográfico aclamado en el mundo del Hip Hop y desarrolló su propio nicho: Dip Hop, que él define como “Hip Hop a través de ojos sordos”. Wawa está emocionado de regresar al Super Bowl y cumplir su sueño de traer la belleza de ASL al espectáculo de medio tiempo. Sean Forbes es un artista de hip hop sordo de Detroit que ha producido varias canciones exitosas. En 2011, Sean lanzó un video musical llamado “Let’s Mambo” con la actriz ganadora del premio Oscar y dos veces intérprete previa al Super Bowl, Marlee Matlin. En 2012, Sean lanzó su álbum debut Perfect Imperfection y recorrió el mundo promocionándolo. En febrero de 2020, Forbes lanzó un álbum llamado “Little Victories” que alcanzó el número 1 en las listas de iTunes y Amazon para un álbum de hip-hop, y el número 1 en Amazon por ventas de álbumes en todo el país tras su lanzamiento. Sean es cofundador de DPAN (Deaf Professional Arts Network), una organización sin fines de lucro 501c3 que muestra el talento de los artistas sordos de todo el mundo y también garantiza que la música sea artísticamente accesible para la comunidad sorda.

La cobertura previa al juego del Super Bowl 2022 se transmite desde la 1:00 p.m. a las 6:30 p. m. Este y de 10 a 15:30 horas. Horas del Pacífico en NBC. El juego comienza a las 6:30 p.m. Este y 3:30 p.m. Pacífico en NBC.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Alcalde de Ohio afirma que la pesca en el hielo conduce a la prostitución [VER]