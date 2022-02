Alcalde de Ohio afirma que la pesca en el hielo conduce a la prostitución [VER]

El alcalde de Hudson, Ohio, atrajo la atención de todo el país después de que dijo que le preocupaba que permitir la pesca en hielo en su ciudad pudiera conducir a la prostitución. El video de su comentario rápidamente se volvió viral, ya que la gente intentaba determinar exactamente cuál era la conexión entre las chabolas de hielo y la prostitución. No pasó mucho tiempo para que los memes y chistes sobre la prostitución y la pesca en el hielo se volvieran virales también. Aquí hay un vistazo a algunos de los memes que se comparten, junto con una revisión de cómo comenzó todo.

El alcalde dijo que permitir “la pesca en el hielo con chabolas… conduce a otro problema: la prostitución”

Durante una reunión del consejo de la ciudad de Hudson, Ohio, el alcalde Craig Schubert declaró que se oponía a permitir la pesca en hielo en los parques de la ciudad, informó el Local 12. Pero su razonamiento tomó a muchas personas por sorpresa, como algunas personas muestran en el meme de arriba.

“Un par de puntos de datos adicionales aquí para que el consejo los considere”, comenzó Schubert en su declaración. Primero, planteó una preocupación sobre el departamento de bomberos. Después de eso, mencionó la prostitución.

“Además, si abre esto a la pesca en hielo, mientras está en la superficie, suena bien. Entonces, ¿qué pasa el próximo año?” preguntó Schubert. “¿Alguien regresa y dice: ‘Quiero una chabola de hielo en Hudson Springs Park por x cantidad de tiempo?’ Y si luego permites pescar en el hielo con chabolas, entonces eso lleva a otro problema: la prostitución. Ahora tienes al jefe de policía y al departamento de policía involucrados. Solo puntos de datos a considerar”.

A continuación se muestra uno de los muchos memes que se volvieron virales sobre la declaración.

El canal 3 de WKYC compartió un video de sus comentarios, que puedes ver a continuación. Mire al hombre sentado a su lado para ver su reacción cuando Schubert dijo “prostitución”.





Hudson Mayor says ice fishing could lead to prostitution during city council meeting Hudson Mayor Craig Shubert is no stranger to controversy. And comments made at Tuesday night's city council meeting have once again landed him in the headlines. During a discussion regarding ice fishing safety, Shubert expressed concern regarding the practice. In particular, he stated his belief that ice fishing could create a slippery slope that ultimately… 2022-02-09T17:56:02Z

Charlie Berens, comediante y periodista ganador de un Emmy con casi dos millones de seguidores en Facebook, publicó una reacción en video a las declaraciones que ayudó a que todo se volviera viral. Puedes ver su video a continuación.

Ohio, what’s goin’ on with this fella? 🎣 Publicado por Charlie Berens en Miércoles, 9 de febrero de 2022

Subtituló el video, “Ohio, ¿qué está pasando con este tipo?”

Los memes sobre la prostitución y la pesca en el hielo ahora se están volviendo virales

Después de que se hicieron los comentarios, comenzaron los memes, lo que ayudó a que todo se volviera viral en un corto período de tiempo. Este es solo un ejemplo que se compartió en Facebook.

Otros bromean sobre la venta de chabolas e ilustran el absurdo. Aquí hay un ejemplo compartido en Facebook.

Y aquí hay un tweet que se está compartiendo en muchos lugares:

Hudson Ohio mayor Craig Shubret suggests ice fishing in shanties leads to prostitution. GOP projection is getting weirder. No word yet from Lake Wobegon. pic.twitter.com/duUrwVr41u — flexghost. (@flexghost1) February 10, 2022

Hudson, Ohio, es una ciudad más pequeña que tenía una población de 22,262 según el censo de 2010. Es un suburbio del área estadística combinada de Cleveland-Akron-Canton.

Going ice fishing in Hudson today, wish me luck. pic.twitter.com/pzpCLxpUbj — Artist Formerly Known As Whoopty-Hell (@FanoftheLand13) February 10, 2022

También hay chistes sobre personas que ya no permiten que sus seres queridos vayan a pescar en el hielo.

When your man says he’s going “ice fishing .” pic.twitter.com/i99d1Hdb4u — S~H~E~I~L~A (@shebored) February 10, 2022

En un grupo público de Facebook sobre pesca en hielo, una persona dijo que no era tan absurdo como sonaba. Escribió: “Parece una locura, pero estaba en una conferencia sobre cárceles/aplicaciones de la ley en MN con un orador del FBI que se especializaba en tráfico y prostitución y en realidad es un problema bastante frecuente. Pero eso no debería impedir que nadie pesque o tenga acceso a cualquier cuerpo de agua en cualquier lugar jajaja”.

Sin embargo, la mayoría de las personas en los grupos de Facebook bromeaban sobre lo absurdo que pensaban que sonaba y compartían memes que lo ilustraban.

La discusión sobre la prohibición de la pesca en el hielo comenzó después de que el residente local Michael Whitacre vio un letrero que prohibía la pesca en el hielo, a pesar de que había estado en el mismo lugar antes. Así que escribió al Ayuntamiento al respecto. Bromeó con WKYC diciendo que él y sus amigos van a pescar en el hielo “para alejarse de las mujeres”.

El Ayuntamiento decidió permitir la pesca en hielo en la ciudad a pesar de las preocupaciones del alcalde

Hudson officials now allowing ice fishing. This sign is up at Hudson Springs Park. pic.twitter.com/EeTDOQUO2o — Peggy Gallek (@PeggyGallek) February 11, 2022

A pesar de las afirmaciones del alcalde, el Ayuntamiento decidió permitir la pesca en hielo, informó Fox 8.

Jody Roberts, gerente de comunicaciones de la ciudad de Hudson, le dijo a Fox 8 que hay letreros que indican que ahora se permite la pesca en hielo.

Antes de que se hiciera el cambio, Cleveland 19 News informó que se vio el siguiente letrero en el parque de hielo de Hudson Springs.

"And if you then allow ice fishing with shanties, then that leads to another problem… Prostitution,” Hudson Mayor Craig Shubert stated in a city council meeting.

https://bit.ly/3JhD5KC Publicado por Cleveland 19 News en Jueves, 10 de febrero de 2022

Schubert le dijo a Fox 8 en un comunicado que su comentario sobre la prostitución “proviene de mi experiencia como ex reportero de noticias de televisión que cubría las agencias de aplicación de la ley, que han realizado arrestos por actos de prostitución en chabolas de pesca en hielo”.

