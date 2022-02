Super Bowl LVI: Así interpretó Mickey Guyton el himno nacional [VER]

La cantante nominada al grammy, Mickey Guyton, mostró su voz mientras cantaba “The Star-Spangled Banner” durante el programa de entretenimiento previo al juego del Super Bowl LVI. La interpretación del himno nacional de Guyton se llevó a cabo en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, según informó CBS Sports.

Para su actuación, la estrella de la música country lució un vestido azul cobalto de manga larga. Estuvo acompañada por 10 cantantes de respaldo, quienes lucían conjuntos blancos. Guyton señaló al cielo cuando terminó la canción mientras la multitud estalló en aplausos.

Mickey Guyton escribió su exitosa canción ‘Black Like Me’ en 2018

Guyton ha estado en la industria de la música durante más de una década. Encontró el éxito principal después de lanzar su canción “Black Like Me” en 2020. Durante una entrevista de septiembre de 2021 en “The View”, la mujer de 38 años compartió que había escrito el sencillo en 2018 pero decidió lanzarlo después del asesinato. de George Floyd.

“Creo que todos estaban atrapados en casa y estábamos viendo cosas tan horribles, todos lo vimos, todos vimos ese video y creo que en ese momento realmente queríamos un mensaje de esperanza y recuerdo que mi mamá me llamó y ella estaba como, ‘Necesitamos un mensaje de esperanza en este momento’ y dije ‘Mamá, tengo esta canción. Tuve esta canción durante dos años’”, explicó el cantante de country.

Durante la entrevista de “View”, la cantante también compartió cómo su esposo, Grant Savoy, la animó a escribir música country desde su punto de vista.

“Le pregunté, recuerdo que le dije: ‘¿Por qué crees que la música country no funciona para mí?’ Y él dijo: ‘Porque estás huyendo de todo lo que te hace diferente’. Me llamó la atención a lo grande. Estaba, es tan loco porque dijo que ‘tienes que escribir música country desde la perspectiva de una mujer negra'”, dijo Guyton.

Admitió que había estado “tratando de escribir música country basada en una perspectiva” que no era la suya.

“Cuando iba a los programas y decían: ‘Pongamos ojos azules en una canción, cantémosla sobre alguien a quien amas’, como si mi hombre tuviera ojos marrones, ya sabes, y decían: ‘Tú eres el la chica de al lado’ y yo estaba como, ‘¿Qué pasa si la chica de al lado es negra, qué significa eso?’”, declaró la cantante de “Remember Her Name”.

Mickey Guyton es madre

Guyton y Savoy dieron la bienvenida a su hijo, Grayson, en febrero de 2021. Mientras hablaba con Stage Right Secrets en septiembre de 2021, la cantante confió que se sintió aprensiva cuando “descubrió que [ella] estaba embarazada”.

“De hecho, estaba aterrorizada porque, como mujer en una carrera en la que siempre es, no siempre pero muchas veces, donde nos hacen sentir que no se nos permite ser madres y tener una carrera y eso me aterrorizaba. ”compartió la madre de uno.

Luego aclaró que disfruta mucho ser madre. También señaló que tener un hijo ha afectado la forma en que se percibe a sí misma como artista.

“Ahora que soy mamá es como si todo lo que soy y todo lo que me llevó a este punto de mi vida me llevó a él. Como todo. Y lo ha cambiado todo. Cambió mi perspectiva sobre mi propio arte, cambió mi perspectiva sobre la forma en que trato a otras personas y es realmente genial”, afirmó Guyton.

Esta es la versión original de Heavy.com

