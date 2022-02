Joe Burrow impone tendencia con su traje para el Super Bowl LVI [VER]

Joe Burrow se ha convertido en un mariscal de campo ganador y fashionista de las redes sociales durante su segunda temporada en la NFL con los Cincinnati Bengals. De cara al Super Bowl de 2022, todos los ojos estaban puestos en Burrow y en lo que usaría cuando llegara al SoFi Stadium para el gran juego.

Incluso con expectativas tan altas, Burrow no defraudó.

Burrow se convierte en icono de la moda

Las opciones de moda de Burrow han evolucionado a lo largo de los años, desde un traje y corbata más tradicionales mientras estudiaba en LSU hasta su atuendo del domingo del Super Bowl.

En noviembre, Burrow usó un acogedor atuendo de Jordan con un gorro Dunder Mifflin.

Para el Juego de Campeonato de la AFC hace dos semanas contra los Kansas City Chiefs, Burrow llegó con una gran chaqueta gris con una cadena de oro Nike gigante y anteojos de sol.

Si bien la chaqueta gris no era del mismo pelaje que Joe Namath usó durante su carrera como jugador, el atuendo de Burrow se parecía al que hizo famoso el MVP del Super Bowl III.

Fur coats, cigars, it factor: Joe Namath talks Joe Burrow comparisons https://t.co/MOpq92N3zK pic.twitter.com/t1MhsT7RAz — New York Post Sports (@nypostsports) February 10, 2022

Después de regresar para vencer a los Chiefs en tiempo extra, 27-24, se le preguntó a Burrow sobre la autenticidad de los diamantes en su cadena. El mariscal de campo confirmó en voz alta que eran reales.

“Definitivamente son reales”, dijo durante su conferencia de prensa posterior al juego. “Gano demasiado dinero para tener unos falsos”.

#Bengals QB Joe Burrow was asked if the diamonds on his chain are real: "They're definitely real. I make too much money to have fake ones."pic.twitter.com/q0wIfYVPyo — Ari Meirov (@MySportsUpdate) January 31, 2022

Burrow firmó un contrato de cuatro años y $ 36,19 millones después de ser la primera selección en el Draft de la NFL 2020.

Los Bengals usarán sus camisetas negras con pantalones blancos durante el Super Bowl LVI. El uniforme presenta rayas naranjas tanto en los hombros de la camiseta como a lo largo de los costados de los pantalones.

El traje de Burrow el domingo no tenía naranja, pero sus rayas negras aún combinan bien con lo que usarán los Bengals en el juego.

Las redes sociales reaccionan al traje a rayas de tigre de Burrow

La reacción en Twitter a la elección de vestuario de Burrow para el Super Bowl fue en general muy positiva.

En lugar de otros mariscales de campo de antaño, los fanáticos de la NFL en Twitter compararon el traje y el sombrero de Burrow con Walter Walt en Breaking Bad, Cad Bane de la serie Star Wars y el teniente coronel Bill Kilgore de Apocalypse Now.

Otros se burlaron un poco de Burrow, comparando su atuendo con el del juez Doom de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

When you’re about to frame Roger Rabbit for every crime in the book pic.twitter.com/90SsMJl2ei — Dan Le Batard Show with Stugotz (@LeBatardShow) February 13, 2022

El domingo por la noche, Burrow intentará convertirse en el primer mariscal de campo en la historia en ganar el campeonato nacional de fútbol universitario, el Trofeo Heisman y el Super Bowl. Llevó a LSU a un récord de 15-0 y una victoria en el campeonato nacional contra Clemson hace solo dos años.

Con una victoria el domingo, Burrow también se convertiría en el primer jugador en lograr esos tres logros y llegar al número 1 en el draft de la NFL.

El mariscal de campo de los Bengals es el primer mariscal de campo que ocupa la primera posición general en el draft para comenzar un Super Bowl desde que Jared Goff lo hizo para el oponente de Burrow el domingo, Los Angeles Rams, en febrero de 2019.

La contraparte de Burrow, el mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, también es una ex selección general No. 1 de 2009. Stafford lanzó para 4,886 yardas y 41 touchdowns mientras guiaba a los Rams a una marca de temporada regular de 12-5 en su primera temporada con los Rams.

Stafford, sin embargo, no está tan de moda como Burrow. El mariscal de campo de los Rams llegó al Super Bowl LVI vistiendo una camiseta negra y jeans.

#SuperBowl Joe Burrow shows up to the stadium in a striped suit and bowler hat Matthew Stafford shows up to the stadium in a plain black T-shirt and jeans pic.twitter.com/Ag27TKANZF — The Esports Writer (@FionnOnFire) February 13, 2022

