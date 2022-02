¿Quién interpretará ‘America the Beautiful’ en el Super Bowl 2022?

Para el Super Bowl LVI, la artista de R&B Jhene Aiko interpretará “America the Beautiful”. Esto es lo que necesitas saber sobre ella.

Aiko ha sido nominada a seis premios Grammy





Desde que irrumpió en la escena musical en 2014, Aiko se ha ganado seis nominaciones a los premios Grammy, incluyendo Mejor Canción de R&B por “The Worst”, “Mejor Álbum Urbano Contemporáneo por “Sail Out” y Álbum del Año por “Chilombo”.

Su biografía en el comunicado de prensa de la NFL es la siguiente:

Creador de éxitos, autor y poeta seis veces nominado al Grammy, ha estado a la vanguardia de una nueva ola de música contemporánea durante más de una década. Conocida por experimentar con una variedad de estilos, desde la psicodelia hasta el R&B clásico, pasando por la incorporación de la curación del sonido y el uso de cuencos sonoros en su música, la cantante y compositora ha colaborado con Drake, Childish Gambino, John Legend, Summer Walker, Big Sean , Saweetie y muchos otros. Jhené Aiko coronó un gran año en 2020 con más de tres mil millones de transmisiones en todo el mundo y tres nominaciones al Grammy por su obra maestra de R&B, Chilombo, incluido el prestigioso ‘Álbum del año’. Chilombo fue nominada a cuatro Billboard Music Awards, un American Music Award a la Mejor Mujer Soul/R&B, dos Soul Train Awards y ganó el NAACP Image Award como Álbum Sobresaliente.

En una publicación de Instagram después de que la anunciaran como artista del Super Bowl, Aiko les dijo descaradamente a sus seguidores que ella es de una casa. dividido: “Mi papá es de Cincinnati, mi mamá es de LA ‘America the Beautiful’. Solo 12 días para el gran juego. ¡NOS VEMOS ALLÍ!”

Cuando interprete “America the Beautiful”, Aiko se unirá a un grupo ilustre. Los artistas anteriores de la canción en el Super Bowl incluyen H.E.R., Yolanda Adams, Chloe x Halle, Leslie Odom Jr., John Legend, Queen Latifah, Jennifer Hudson, Faith Hill y Ray Charles.

El Super Bowl LVI es un enfrentamiento entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. Los Rams ganaron previamente dos campeonatos de la NFL antes de la fusión AFL-NFL, en 1945 y 1951, luego ganaron el Super Bowl en 1999. Los Cincinnati Bengals han estado en el Super Bowl dos veces antes, pero nunca han ganado un campeonato.

Durante el segmento previo al juego, la actriz Halle Berry presentará un tributo repleto de estrellas al fútbol y Hollywood que también presenta a la artista Carrie Underwood, el comediante Kevin Hart y las ex superestrellas del fútbol Marcus Allen, James Harrison, Ronnie Lott, Peyton Manning, Joe Namath. y Mike Singletary.

La estrella del country Mickey Guyton está interpretando el Himno Nacional y el dúo de gospel Mary Mary, acompañada por la Filarmónica de Los Ángeles YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles), está interpretando “Lift Every Voice and Sing”.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022 contará con un tributo a la música rap y R&B con cinco superestrellas de los géneros: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Pero este año, por primera vez, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl también incluirá artistas del lenguaje de señas estadounidense: los músicos sordos Warren “Wawa” Snipe y Sean Forbes firmarán el espectáculo de medio tiempo.

La cobertura previa al juego del Super Bowl 2022 se transmite desde la 1:00 p.m. a las 6:30 p. m. Este y de 10 a 15:30 horas. Horas del Pacífico en NBC. El juego comienza a las 6:30 p.m. Este y 3:30 p.m. Pacífico en NBC.

Esta es la versión original de Heavy.com

