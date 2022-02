Super Bowl 2022: ¿Quién cantará en el show de medio tiempo?

Hoy, 13 de febrero, se celebra el Super Bowl 2022 a las 6:30 p.m., Hora del Este. El evento será transmitido por NBC en los Estados Unidos. Sin embargo, el show de Medio Tiempo, el cual estará marcado por la presencia de música urbana, empezará mucho más tarde.

La hora de inicio del show musical de Medio Tiempo dependerá de cómo se vayan desarrollando los dos primeros tiempos de juego. Aún así, se estima que el espectáculo comenzará a alrededor de las 8:30 p.m, Hora del Este.

Los Angeles Rams se enfrenten a los Cinccinati Bengals en la edición número 56 del Super Bowl que se celebra en el SoFi Stadium ubicado en Inglewood, California.

La audiencia podrá disfrutar del máximo evento deportivo a través de NBC con una transmisión completamente en vivo que tiene previsto iniciar a las 6:30 p.m, Hora del Este.

Detalles que debes conocer sobre el Medio Tiempo del Super Bowl 2022

FECHA: 13 de febrero de 2021.

LUGAR: SoFi Stadium – Inglewood, California.

CANAL DE TRANSMISIÓN: NBC, consulta tu guía local de programación.

ARTISTA ENCARGADO DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

HORA ESTIMADA DE INICIO DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO: 8:30 p.m, Hora del Este.

TIEMPO ESTIMADO DE DURACION DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO: 15 minutos.

¿Quiénes son los raperos que estarán en el Super Bowl?

Los cinco artistas que se presentarán hoy en el show de medio tiempo, suman en total 44 premios Grammy, y serán los representantes del rap y la cultura del hip hop, quienes le podrán todo el ritmo al gran evento.

¿Qué canciones se escucharán en el medio tiempo?

De acuerdo con el video previo de la presentación de los artistas que actuarán en el show de medio tiempo, se pudieron escuchar canciones como “Rap God”, “The Next Episode”, “Family Affair”, “HUMBLE”, “Still DRE” y “California Love”, por lo que se espera que en la actuación de hasta 15 minutos, se escuchen las famosas letras de los artistas, acompañados de un gran show en el escenario.

Por su parte, el DJ y productor galardonado con el Grammy Zedd pondrá la música durante los calentamientos de los jugadores antes del partido.

Finalmente, la empresa de Jay-Z, Roc Nation es la productora ejecutiva del show de medio tiempo por tercer año consecutivo.

¿Cómo ver en vivo y en directo el halftime del Super Bowl 56?

Si usted no se quiere perder el famoso show de medio tiempo del Super Bowl, en los Estados Unidos, lo podrá ver por medio de la cadena NBC, ESPN y NFL Game Pass.

¿A qué hora es el Super Bowl?

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países.

• Estados Unidos: 18:30

• Perú: 18:30

• México: 17:30

• Chile: 20:30

• Colombia: 18:30

• Ecuador: 18:30

• Argentina: 20:30

• Bolivia: 19:30

• Venezuela: 19:30

• España: 00:30 del lunes 14 de febrero

¿Cuánto cuesta anunciarse en el Super Bowl?

Para la edición 56, según informa la NBC, las empresas que quieran promocionarse o publicitar algunos de sus productos, durante un tiempo de tan solo 30 segundos, lo podrán hacer, pagando la suma de alrededor de 6,2 millones de dólares.





Play



The Weeknd’s FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime Show The Weeknd performs at the Super Bowl LV Pepsi Halftime Show. Subscribe to NFL: j.mp/1L0bVBu Check out our other channels: Para más contenido de la NFL en Español, suscríbete a youtube.com/nflenespanol NFL Fantasy Football youtube.com/nflfantasyfootball NFL Vault youtube.com/nflvault NFL Network youtube.com/nflnetwork NFL Films youtube.com/nflfilms NFL Rush youtube.com/nflrush NFL Play Football youtube.com/playfootball NFL Podcasts youtube.com/nflpodcasts #SuperBowlLV… 2021-02-08T01:57:48Z

LEER MÁS: Obituarios de Houston: recordando a quienes fallecieron esta última semana [2/11/22]