Super Bowl LVI 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

El Trofeo Vince Lombardi y un lugar en la historia están en juego cuando Los Angeles Rams se enfrenten a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, el domingo 13 de febrero por la noche.

El juego (6:30 p.m. hora de inicio ET) será televisado a nivel nacional por NBC. También se transmitirá en Peacock TV, pero necesitará el plan “Premium”, que cuesta $4.99 por mes.

Si no tiene cable y quiere ver el juego gratis, aquí hay otras formas de ver una transmisión en vivo del Super Bowl Rams vs Bengals:

Previa del Super Bowl LVI

Todos los ojos estarán puestos en el SoFi Stadium de Los Ángeles el domingo cuando Matthew Stafford y el campeón de la NFC, Los Angeles Rams, se enfrenten a Joe Burrow y al campeón de la AFC, Cincinnati Bengals, en el Super Bowl LVI.

Los Rams están jugando su segundo Super Bowl en los últimos cuatro años y buscarán ganar su segundo título en la historia de la franquicia, mientras que los Bengals se vestirán para el gran juego por primera vez en 33 años y esperan traer casa su primer campeonato mundial.

Estas son las historias clave de cada equipo y sus respectivos caminos a Los Ángeles, mientras se dirigen al domingo del Super Bowl.

Los Angeles Rams (15-5, Campeones Oeste de la NFC)

Los Rams terminaron la temporada regular 12-5 y ganaron el título de la división Oeste de la NFC en el último día de la temporada regular. Como el sembrado No. 4, vencieron a su rival divisional, los Arizona Cardinals en la ronda de comodines, 34-11, y luego aguantaron para derrotar al actual campeón del Super Bowl Tampa Bay Buccaneers, 30-27, en el ronda divisional.

En el Juego de Campeonato de la NFC, los Rams se recuperaron de un déficit de diez puntos en el último cuarto para vencer a los San Francisco 49ers, 20-17.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, ha sido estelar en la postemporada de este año, completando 72 de 100 pases para 905 yardas y seis touchdowns con solo una intercepción. Stafford, de 34 años, se ha quitado el mono de la espalda a lo grande esta temporada, obteniendo las tres primeras victorias en los playoffs de su carrera después de venir de los Detroit Lions, donde pasó sus primeras 12 temporadas.

“No se puede escribir mejor la historia”, dijo Stafford luego de la victoria sobre los 49ers en el juego por el título de la NFC. “Estoy sin palabras. Me estoy divirtiendo mucho jugando a la pelota con estos muchachos y, dispara, tenemos uno más en el estadio local. Hagámoslo”.

Stafford, quien fue cambiado a Los Ángeles en la temporada baja, lanzó para 4,886 yardas (la tercera mejor en la NFL) y 41 TD (la segunda mejor) esta temporada.

Stafford tiene una plétora de armas ofensivas de primer nivel en su arsenal, incluido el mejor receptor de la liga en 2021, Cooper Kupp, y el tres veces Pro Bowler Odell Beckham Jr.

Cupp fue el punto focal de la ofensiva de los Rams esta temporada, liderando la NFL en recepciones (145), yardas recibidas (1,947) y TD (16).

Beckham atrapó el primer TD de su carrera en los playoffs en la victoria de la ronda de comodines sobre los Cardinals y anotó nueve recepciones para 113 yardas en el juego de Campeonato de la NFC.

A los Rams no les falta el poder de las estrellas en su lista apilada, que incluye un dúo All-Pro de Aaron Donald y Von Miller. Donald, tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL, tuvo 12.5 capturas esta temporada, mientras que Miller, quien fue cambiado a Los Ángeles durante la temporada de los Denver Broncos, registró 9.5 capturas.

Los Rams serán el segundo equipo en jugar el Super Bowl en su campo local, un año después de que los Tampa Bay Buccaneers se convirtieran en el primero al derrotar a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LV en el Estadio Raymond James.

Cincinnati Bengals (13-7, Campeones de la AFC Norte)

La rápida ascensión de los Bengals de peor a primero ha sido fascinante. Apenas dos años después de tener el peor récord con solo dos victorias, Cincinnati se dirige al Super Bowl, el cambio de rumbo más rápido en la historia de la NFL.

Al frente de una ofensiva que demostró que podía enfrentarse cara a cara con cualquier equipo está el mariscal de campo de segundo año Joe Burrow. La selección general número 1 en el Draft de la NFL 2020 fue nombrado Jugador Regreso del Año de la NFL de Associated Press 2021 después de que luchó para volver a sobresalir esta temporada luego de una lesión en la rodilla que terminó con la temporada el año pasado.

Burrow completó el 70.4 por ciento de sus pases, el mejor de la liga, esta temporada mientras sumaba 4,611 yardas aéreas, 34 TD y el segundo índice de pasador más alto en la liga solo detrás de Aaron Rodgers. El pistolero de 25 años ha llegado al momento en la postemporada, lanzando para 842 yardas, cuatro TD y solo dos intercepciones.

“No lo llamaría surrealista, diría que es emocionante”, dijo Burrow luego de la victoria de los Bengals 27-24 en tiempo extra sobre los Kansas City Chiefs en el juego de campeonato de la AFC. “Creo que si me hubieras dicho antes de la temporada que iríamos al Super Bowl, probablemente te habría llamado loco. Luego, ya sabes, jugamos toda la temporada y ya nada me sorprende”.

Burrow y los Bengals se recuperaron de un déficit de 21-3 en el segundo cuarto como visitantes en el Arrowhead Stadium en el juego por el título de la AFC para revivir su temporada con una victoria en tiempo extra. Antes de ese clásico instantáneo, los Bengals pusieron fin a una sequía de 31 años de victorias en la postemporada con una victoria sobre Los Raiders de Las Vegas en la ronda de comodines y luego obtuvieron su primera victoria como visitantes en los playoffs en la historia de la franquicia con una victoria sobre los mejores. sembraron Tennessee Titans en la ronda divisional.

El principal objetivo de Burrow es el Novato Ofensivo del Año de la NFL, el receptor abierto Ja’Marr Chase. La quinta selección general en el Draft de la NFL 2021 atrapó 81 pases para 1,455 yardas y el tercer mejor 13 TD en la temporada regular.

El ataque terrestre de los Bengals depende de Joe Mixon, quien terminó tercero en la liga esta temporada con 1,205 yardas terrestres y encontró la zona de anotación 13 veces.

Si el Super Bowl se reduce al juego de patadas, los Bengals tendrán la ventaja con su pateador novato Evan McPherson, quien ha pateado goles de campo ganadores en los últimos dos juegos de playoffs de Cincinnati. McPherson tuvo éxito en 12 goles de campo de al menos 50 yardas esta temporada, que fue un nuevo récord de la NFL.

