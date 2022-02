¿Quién interpretará el Himno Nacional en el Super Bowl 2022?

Para el Super Bowl 2022, el Himno Nacional será interpretado por la superestrella del country Mickey Guyton. Esto es lo que necesitas saber sobre ella.

En su tiempo desde que irrumpió en la escena de la música country en 2014, Guyton ha acumulado cuatro nominaciones al Grammy y recientemente fue nombrada Artista Revelación del Año de CMT.

Su biografía en el comunicado de prensa de la NFL es la siguiente:

Mickey Guyton de Capitol Nashville “eleva las vigas y destila emoción con una claridad impecable. Sus notas altas emocionan, sus matices en la narración cautivan. Una estrella de nuestro tiempo reclama su lugar” (NPR). Guyton lanzó recientemente su álbum debut aclamado por la crítica, Remember Her Name, que fue aclamado por Associated Press como “un debut poderoso y personal” y Slate como una “recuperación abrasadora de un género”.

Con “Remember Her Name”, Mickey hizo historia como el primer artista negro en ganar una nominación al Grammy por Mejor Álbum Country. La canción principal “Remember Her Name” también le valió a Mickey nominaciones al Grammy por Mejor Canción Country y Mejor Interpretación Country Solo. Esto sigue a la innovadora nominación al Grammy del año pasado como la primera artista solista negra en obtener una nominación en una categoría de país (Mejor interpretación individual de país) por “Black Like Me”, que interpretó como parte de la ceremonia de premiación. “Black Like Me” fue nombrada una de las 10 mejores canciones de todos los géneros de 2020 por NPR, Billboard y Associated Press. También fue coanfitriona de la 56ª edición de los Premios de la Academia de Música Country en CBS junto con Keith Urban y recientemente fue nombrada Artista Revelación del Año de CMT.