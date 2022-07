Summer League 2022: Los Warriors se ‘roban’ a McClung proveniente de los Lakers

La permanencia del prometedor guardia Mac McClung en el equipo de la liga de verano de Los Angeles Lakers fue breve, ya que la ex sensación de YouTube firmó con los Golden State Warriors para jugar en el torneo de Las Vegas. McClung estaba en la lista de los Lakers para la liga de verano de Salt Lake City, pero está cambiando de equipo para Las Vegas, según Dalton Johnson de NBC Sports Bay Area.

“Mac McClung jugará para el equipo de la liga de verano de los Warriors en Las Vegas”, tuiteó Johnson el 6 de julio de 2022. “Los muchachos de la liga de verano se mueven todo el tiempo, pero esto es emocionante de ver. McClung anotó 17 puntos contra los Warriors el sábado y fue el Novato del Año de la G League la temporada pasada”.

Mac McClung will play for the Warriors summer league team in Las Vegas. Summer league guys move around all the time, but this is an exciting wrinkle to watch McClung scored 17 points vs. the Warriors on Saturday and was the G League’s Rookie of the Year last season pic.twitter.com/ZXxlL94PGq — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) July 6, 2022

McClung firmó inicialmente con los Lakers como agente libre no reclutado en 2021 e incluso llegó a la lista activa. El emocionante guardia jugó un partido para los Bulls antes de unirse a los Lakers al final de la temporada. McClung registró seis puntos, tres rebotes, una asistencia y un bloqueo con un 40% de tiros desde el suelo durante su única aparición con Los Ángeles la temporada pasada.

McClung ganó el premio al Novato del Año de la G League

Best Of 2021-22 Kia NBA G League Rookie Of The Year Mac McClung The NBA G League is the NBA's official minor league. Fans can get a glimpse at the players, coaches and officials competing to ascend to the NBA's rank. With 41 percent of players on start-of-season NBA rosters boasting NBA G League experience when the 2021-22 season tipped off in October, the NBA G League YouTube… 2022-04-09T18:00:21Z

McClung brilló para el equipo de la G League de Los Ángeles, los South Bay Lakers, promediando 21,6 puntos, 7,6 asistencias, 6,6 rebotes y 1,4 robos mientras lanzaba un 37,7% desde larga distancia durante sus 27 apariciones. El juego del joven guardia fue tan notable que McCling ganó el premio al Novato del Año de la G League.

McClung ingresó a la liga como una sensación en Internet con varios mixtapes de YouTube que superaron los dos millones de visitas. El guardia comenzó su carrera en Georgetown anotando 14,2 puntos, 2,2 asistencias, 1,1 robos y 2,8 rebotes por partido durante sus dos primeras temporadas con los Hoyas.

McClung jugó su última temporada colegial en Texas Tech promediando 15,5 puntos, 2,7 rebotes y 2,1 asistencias mientras disparaba un 34,3% desde larga distancia en sus 29 apariciones. Durante su conferencia de prensa de salida de los Lakers, McClung explicó cómo ha podido manejar estar en el centro de atención desde la escuela secundaria.

“Sí, creo que las redes sociales pueden ser una distracción para mucha gente y mi vida me ha estado siguiendo, para bien y para mal”, dijo McClung el 11 de abril. “Entonces, realmente no lo tomo como algo personal. Solo me preocupo por ser la mejor versión de mí mismo cada día y tratar de crecer cada día en la dirección correcta. Sí, aprecio a las personas que me apoyan y aprecio a las personas que no me apoyan. Entonces, simplemente mantengo el rumbo y me concentro en mí mismo”.

¿Podrían los Lakers fichar a McClung después de la liga de verano?

Vale la pena monitorear el futuro de McClung, ya que no parece que el guardia esté comprometido con los Warriors más allá de la liga de verano de Las Vegas. El guardia atlético podría encajar bien a largo plazo en la lista de los Lakers, especialmente dada la necesidad de juventud del equipo.

McClung mostró lo suficiente en la G-League durante su temporada de novato como para que un acuerdo de dos vías tenga mucho sentido para los Lakers. El desafío es que si McClung juega bien en Las Vegas, Golden State podría estar inclinado a firmar un contrato con el guardia.

