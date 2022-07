Mac McClung jugará para los Warriors en la Summer League NBA 2022

LAS VEGAS — Con la selección de segunda ronda y Ryan Rollins fuera de juego debido a una fractura en el pie, los Warriors necesitaban algo de profundidad para su equipo en la Summer League NBA 2022, con la posibilidad de contratar a otro joven para convertirse en colaborador. Hicieron exactamente eso en la víspera de la apertura de la Liga de Verano de la NBA, firmando al escolta de los Lakers, Mac McClung, para su entrada de verano en Las Vegas.

McClung, un armador de 6 pies 2 pulgadas, es un prospecto legítimo de la NBA, habiendo hecho apariciones esta temporada tanto con los Bulls como con los Lakers. Estuvo en el campamento de entrenamiento con los Lakers el otoño pasado, y fue uno de los cortes finales que hizo el equipo. Firmó dos contratos de 10 días con Chicago y firmó un acuerdo de dos vías con los Lakers en abril.

Hizo una aparición para los Bulls y los Lakers, anotando ocho puntos en total en 25 minutos. Promedió 21,7 puntos, 7,6 asistencias, 6,6 rebotes y 1,4 robos la temporada pasada para los South Bay Lakers y Windy City Bulls de la G-League, y anotó el 40,3% de sus triples durante ese período.

Cuando terminó la temporada pasada, McClung parecía tener la impresión de que seguiría siendo un Laker. Después de su entrevista de salida con el equipo, dijo a los periodistas: “Vamos a mantener el rumbo, tratar de trabajar en las cosas en las que necesito mejorar y ver a dónde nos lleva este verano”.

McClung a la espera de un contrato de la NBA

¡BIENVENIDO, TORMENTITA! Los Warriors metieron un robo sin precedentes en la Summer League y se hicieron con los servicios de Matthew McClung, proveniente de Los Angeles Lakers. Fue el rookie del año de la G-League y viene a elevar CONSIDERABLEMENTE el % de belleza del equipo📝 pic.twitter.com/r1gKLxgoSS — GSWL🏆 (@WarriorsLatam_) July 7, 2022

McClung esperaba hacer una buena actuación este verano para acercarse a un contrato de la NBA, y promedió 13.0 puntos por partido en dos partidos con los Lakers en la California Classic Summer League la semana pasada. Pero una rotación de escoltas abarrotada en Los Ángeles, que buscaba a la selección de segunda ronda Max Christie, así como a Scottie Pippen Jr., Javante McCoy y Mason Jones, quienes obtuvieron más minutos que McClung.

McClung no había sido reclutado de Texas Tech, pero firmó con la entrada de verano de los Lakers el año pasado. Jugó en cinco juegos y promedió 4.2 puntos y 1.6 asistencias, lo suficiente para obtener una invitación al campamento.

Los Warriors firmaron esta semana al alero Lester Quiñones, quien no había sido seleccionado en el draft procedente de Memphis, con un contrato bidireccional. El equipo tiene otro puesto de dos vías disponible, y McClung tendría que ser considerado candidato para un acuerdo de dos vías si las cosas van bien en las próximas semanas.

Los Warriors tienen cuatro juegos programados en Las Vegas

Golden State abre el telón de Las Vegas del calendario de la Liga de Verano el viernes, cuando el equipo jugará contra los Knicks a las 8.00 p.m. ET. Juegan contra los Spurs el domingo por la noche, seguidos por los Celtics y el Thunder la próxima semana. La liga de verano cierra con un torneo después de eso.

McClung será un jugador que vale la pena ver. Fue nombrado Novato del Año de la G-League por sus esfuerzos el año pasado, ayudando a South Bay a llegar a los playoffs.

“Significó mucho”, dijo después de la temporada. “No es algo en lo que realmente estuviera concentrado, quería ganar con los South Bay Lakers, un campeonato para ellos. El entrenador (Miles) Simon acaba de anunciarlo, fue un shock porque mi mente no estaba allí. Pero definitivamente es un gran honor, y lo aprecio mucho. Mis entrenadores, y todos, no habría sucedido sin ellos. Súper afortunada de tenerlos, fue un honor.”

