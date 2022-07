Chris Pratt se disculpa con el campeón de UFC Israel Adesanya ¿Qué le dijo?

El actual rey de peso mediano de UFC, Israel Adesanya, recibió una disculpa de la estrella de “Guardianes de la Galaxia” Chris Pratt después de que el actor criticara su actuación el pasado fin de semana.

Pratt asistió a UFC 276 que tuvo lugar el 2 de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. En el acto principal de la noche, “The Last Stylebender” puso su cinturón de 185 libras en juego contra Jared Cannonier. Y aunque Adesanya logró su quinta defensa del título, muchos vieron la pelea como un asunto mediocre.

La pelea se llevó a cabo de pie y aunque Adesanya no dejó dudas en la mente de los jueces, ganando por decisión unánime, Pratt no quedó impresionado con la actuación del campeón. Antes de la pelea, The Last Stylebender enfatizó sus intenciones de agregar a su carrete destacado y “presumir y mostrar”.

Pratt no sintió que Adesanya lograra eso, diciendo después de la pelea (h/t Bloody Elbow): “Voy a decir esto tan humildemente como pueda, como un tipo que nunca pisó el Octágono. No conozco este juego, solo soy un actor. Pero no soy un fan, hombre. No soy fanático de salir, como, toda esa charla y luego simplemente hacer un poco de parloteo”.

“Estoy como, ‘¡Vamos, hombre! ¡Aprovecha eso!’. Tienes que cobrar esa promesa de ser tan malo **”.

Adesanya respondió a los comentarios de Pratt, Pratt se disculpó

El último maestro del estilo respondió a Pratt el miércoles por la mañana en Twitter y publicó un clip de la película “Se busca”, escribiendo: “Buenos días. Soy el hombre. Eres solo un fan.

En el clip, Pratt interpreta a un personaje llamado Barry que es golpeado en la cara con un teclado por otro personaje, Wesley. Antes de que Barry sea golpeado con el teclado, le pregunta a Wesley: “¿Quién es el hombre?”

Golpeando a Barry, Wesley responde “Soy el hombre”. Mire el clip a continuación a través del tweet de Adesanya:

Good morning. 😊

I’m the man. You’re just some fan. pic.twitter.com/FNQx9tQHvY — Israel Adesanya (@stylebender) July 6, 2022

El tuit provocó una respuesta de Pratt, quien se disculpó con el peleador libra por libra número 3 del ranking.

“Tienes razón”, tuiteó Pratt. “Lo siento brutha. Me molesta cuando la gente critica mi trabajo, ya que nunca han arriesgado nada. Me convierte en un hipócrita hacerte exactamente eso. Culpa mía. Sigue siendo campeón”.

El próximo potencial oponente de Adesanya, Alex Pereira, también criticó su desempeño

Alex Pereira Vows His Israel Adesanya Fight Will Be ‘Better Show’ | UFC 276 | MMA Fighting #UFC middleweight contender Alex Pereira spoke to reporters about his knockout win at #UFC276 over Sean Strickland, facing Israel Adesanya for the title, his thoughts on Adesanya's performance against Jared Cannonier, and more. Subscribe to MMA Fighting on YouTube: goo.gl/dYpsgH Subscribe to The MMA Hour on iTunes: Apple.co/themmahour Subscribe to The MMA Hour on Spotify:… 2022-07-03T07:33:15Z

Durante la cartelera principal de UFC 276, Alex Pereira se catapultó a sí mismo a la cima de la división de peso mediano con un atronador KO sobre Sean Strickland. “Poatan”, quien venció a Adesanya dos veces en kickboxing, ahora ocupa el puesto número 6 en la división y probablemente peleará contra The Last Stylebender a continuación.

Pereira reaccionó a la actuación de Adesanya contra Cannonier durante la conferencia de prensa posterior a la pelea. Y en resumen, Poatan no estaba emocionado por lo que hizo The Last Stylebender dentro del octágono.

“Hizo su parte, pero fue una pelea que no solo no me entusiasmó a mí, sino que tampoco entusiasmó a la multitud”, dijo Pereira a través de un traductor (h/t MMA Fighting). “Me entristeció mucho ver eso, así que espero que cuando peleemos haga una pelea mejor que esa. Pero seguro, voy a hacer que luche para dar un mejor espectáculo a la multitud”.

