Emma Caplan: joven desaparecida fue vista por última vez en el Aeropuerto de Miami

Emma Caplan es una mujer desaparecida cuya familia dice que desapareció después de ser vista en el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida.

“Hola a todos, soy la hermana de Emma, Maddie. Emma es una persona desaparecida: fue vista por última vez en el aeropuerto de Miami Dade el miércoles 29 de junio a las 5:30 p.m. Si alguien tiene alguna información, por favor llámeme o envíeme un mensaje de texto al 610-574-9347. Comparta”, dice una publicación en la página de Facebook de Caplan.

La publicación está fechada el 6 de julio de 2022, aunque el caso no ha recibido mucha atención de los medios hasta ahora. Heavy se ha puesto en contacto con la hermana de Caplan para obtener más información.

Esto es lo que necesita saber:

La hermana de Caplan también compartió un póster de una persona desaparecida con la foto de Emma

La hermana de Caplan también compartió el póster de una persona desaparecida en su página de Facebook. La página de Facebook de Caplan dice que vive en Filadelfia, Pensilvania, y es del sur de San Francisco, California.

El cartel de la persona desaparecida enumera los nombres de dos detectives y dice que Caplan fue vista por última vez en la Sala E del aeropuerto a las 6:30 p.m. el 29 de junio de 2022.

Se la describe como de 23 años, altura de 5 pies y 3 pulgadas, peso de 120 libras, blanca, con ojos color avellana y cabello castaño oscuro/negro. Ella es “de piel clara con cabello oscuro y complexión delgada”, dice el cartel.

Sus fotos en Facebook la muestran principalmente con amigos.

La hermana de Caplan dice que fue vista en la propiedad de una escuela secundaria local

Su hermana publicó una actualización unas horas después de la publicación de Facebook. Dice: “Actualización: Emma Caplan vista en la propiedad de Miami Beach Senior High School/área de Collins Park el jueves 30 de junio la madrugada del viernes 1 de julio entre la medianoche y las 2:00 a.m. Confirmado por la policía”.

Esa actualización no explicó más el avistamiento. Tampoco proporcionó más contexto para ello.

El cartel de la persona desaparecida ha tenido cientos de acciones en Facebook. Otra mujer compartió el cartel de la persona desaparecida y publicó en Facebook: “Hola a todos, pido mucha ayuda y oraciones. Publique esto en sus redes sociales para que podamos localizar a Emma. Solo queremos saber que ella está a salvo”.

El póster de la persona desaparecida de Caplan también se compartió en Reddit, donde la gente discutió el caso.

No está claro si se cree que Caplan se encontró con un juego sucio o desapareció por su propia voluntad o alguna otra explicación. En Reddit, la gente se preguntaba cómo alguien podía desaparecer en el aeropuerto debido a la gran cantidad de cámaras. Otros solicitaron contexto adicional para evaluar la situación, pero no se ha proporcionado. Pero otro usuario de Reddit respondió: “En realidad no hay suficientes cámaras en el aeropuerto… La estupidez que sucede allí es gratuita”.

Heavy se ha comunicado con la policía de Miami-Dade para obtener más detalles sobre la desaparición. No está claro por qué Caplan viajaba a Florida o si viajaba sola. La policía no ha publicado sobre la desaparición de Caplan en sus cuentas de redes sociales.

“… ¿Has oído algo sobre Emma Caplan? Desapareció de la terminal del aeropuerto de Miami el 29/6, creo. Parece que no hay medios en torno a su desaparición”, escribió una mujer en Twitter.

“Esta es una hija de mi querido viejo compañero de tenis. Comuníquese con Maddie si tiene información sobre su hermana. 🙏”, escribió otra mujer en el hilo de comentarios de Facebook en la página de Caplan.

Esta es la versión original de Heavy.com

