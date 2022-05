Stephen Curry responde tras insultos de Dillon Brooks: ¿ Qué dijo?

Los Golden State Warriors enviaron a los Grizzlies a empacar el viernes por la noche, pero incluso en la derrota, el alero de Memphis, Dillon Brooks, no deja de hablar.

Los Dubs terminaron con la temporada de los Grizzlies con una victoria de 110-96 en el Juego 6 en el Chase Center de San Francisco el 13 de mayo. Tras la derrota, un desafiante Brooks habló con el periodismo y sostuvo que su equipo “vendría” por los Warriors, a quienes él luego pasó a describir como “viejos”.

“Saben que vamos a venir todos los años”, dijo Brooks, según Sam Amick de The Athletic. “Somos jóvenes y ellos están envejeciendo. Saben que vamos a venir todos los años.”

También después del juego, el base de los Dubs, Steph Curry, se rió de los comentarios de Brooks, citando una declaración distinta que el base de los Grizzlies hizo a principios de la temporada.

“Ha dicho muchas locuras”, dijo Curry. “Él ya se llamaba a sí mismo una dinastía, así que tienes que darte cuenta. A la siguiente ronda. Finales de la Conferencia Oeste, estamos de vuelta. ¡Vamos!”

Brooks insultó al ala de los mientras que se refirió a los Grizzlies como una ‘Dinastía’

La ironía de los comentarios de Brooks es que los Warriors están en medio de un movimiento para volverse más jóvenes. En las últimas dos temporadas, el equipo ha reclutado a tres seleccionados del draft en el pívot James Wiseman, el alero Jonathan Kuminga y el base Moses Moody, a quienes la dirigencia protegió este año a pesar de las presiones para hacer un intercambio por un veterano con un enfoque en ganar en el presente.

No fue la primera vez que Brooks hizo una declaración desconcertante esta temporada, un hecho al que Curry aludió en su respuesta detallada anteriormente. A fines de marzo, luego de la victoria como local de los Grizzlies sobre los Warriors, Brooks criticó a Andre Iguodala por forzar su salida de Memphis luego de un intercambio que lo envió allí hace dos temporadas. Durante su ataque, Brooks se refirió a los Grizzlies como una “dinastía”, a pesar de que nunca había ganado una serie de playoffs como la actual.

“Todos teníamos la visión y él no, lo cual es perfecto”, dijo Brooks sobre el ala de los Warriors. “Envíalo de regreso a los Warriors y déjalo hacer lo suyo allí.”

“Desde el principio, fuimos construyendo la base. Teníamos una base y seguimos construyendo y construyendo y construyendo”, continuó Brooks. “Más muchachos se subieron al tren, y pudimos crear algo como esto y seguir construyendo esta dinastía.”

La serie de Brooks contra Golden State definida por múltiples jugadas sucias

No sólo las palabras de Brooks fueron ofensivas durante las Semifinales de la Conferencia Oeste. Sus acciones fueron considerablemente peores y mucho más peligrosas.

La NBA le quitó a Brooks el Juego 3 luego de expulsarlo a la mitad del encuentro anterior luego de un golpe bajo contra Gary Payton II. Brooks puso fin a la postemporada del escolta de Golden State después de recibir un golpe en la cara durante un contraataque en el Juego 2. Payton intentó amortiguar su caída y se fracturó el codo en el proceso.

Luego, al final de la primera mitad del Juego 6 el viernes por la noche, los árbitros golpearon a Brooks con una falta flagrante por empujar a Curry por la espalda durante una jugada por un balón suelto y tirarlo al suelo.

Las acciones de Brooks a lo largo de la serie fueron sucias, tanto por definición como en base a los castigos repartidos por la liga. Su evaluación de la edad colectiva de Golden State también estuvo, al menos, algo fuera de lugar. Sin embargo, Brooks tenía razón en una cosa. Los Grizzlies son un equipo joven y prometedor, y los próximos años deberían ver una serie de enfrentamientos competitivos entre Golden State y Memphis.

Sin embargo, durante el resto de la postemporada de 2022, Brooks y sus compañeros de equipo estarán mirando desde casa. Los Warriors, por otro lado, abrirán las Finales de la Conferencia Oeste el miércoles 18 de mayo contra los Phoenix Suns o los Dallas Mavericks. El Juego 7 de esa serie se jugará el domingo 15 de mayo a las 5 p. m., hora estándar occidental, por TNT.

