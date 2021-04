Agüero habría comunicado a su familia y amigos que jugará en el Barça

Sergio Agüero parece estar cada vez más cerca de completar su traslado a Barcelona y, según los informes, ahora ha informado a sus “familiares y amigos” que se mudará al Camp Nou en el verano para jugar con los azulgranas.

El medio catalán La Porteria ha seguido un informe de que Agüero está a punto de fichar por el Barcelona con una nueva noticia que afirma que el delantero “ha comunicado y confirmado a su familia y círculo de amigos que vestirá la camiseta del Barça la próxima temporada”.

Al reconocido youtuber Ibai, se le “escapó” en un transmisión en Twitch que el jugador llegaría al FC Barcelona.

😱 Ibai confirma por error la llegada del Kun al Barcelona! Fue a propósito 🤔 2021-04-20T19:24:01Z

El Kun Agüero será agente libre una vez que expire su contrato con los del Etihad Stadium en el verano y firmará un contrato de dos años con los catalanes, según el informe.

El argentino ha pasado la última década en la Premier League con el equipo de los Ciudadanos, pero conoce bien La Liga desde que vivió cinco años con el Atlético de Madrid antes de irse a Inglaterra en el año 2011.

