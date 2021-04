Agüero muy cerca de fichar por el Barça: ¿Cómo van las negociaciones?

Según los informes, el FC Barcelona está en negociaciones con el delantero del Manchester City Sergio Agüero sobre un movimiento en el verano y se dice que el acuerdo sobre el traspaso del internacional argentino es “inminente”.

El equipo de la Premier League ya ha confirmado que Agüero se marchará cuando expire su contrato este verano, y entorno del delantero es “optimista” de que se trasladará al FC Barcelona, según La Porteria.

El informe agrega que los abogados de Agüero ya recibieron un borrador del contrato y las negociaciones ahora se describen como “avanzadas”. Agüero siempre ha tenido muchas ganas de volver a La Liga y está dispuesto a aceptar un recorte de sueldo para asegurar su traslado.

La llegada del jugador de 32 años podría ayudar a convencer a Lionel Messi de quedarse en el Camp Nou y firmar una prórroga en su contrato. Los dos jugadores son amigos y han jugado juntos muchas veces con la selección de Argentina.

No es ningún secreto que el Barça quiere fichar un nuevo número 9 este verano para finalmente traer un reemplazo a Luis Suárez, que se fue al Atlético de Madrid el verano pasado. Martin Braithwaite se ha hecho con la camiseta número 9 de Suárez, pero es visto como un jugador de la plantilla más que como un jugador habitual del primer equipo.

Agüero es uno de varios atacantes que se han relacionado regularmente con los catalanes junto con Erling Haaland, Neymar y Memphis Depay. Su condición de agente libre lo hace atractivo para el Barça, debido a las limitaciones financieras del club, pero no es la única opción sobre la mesa, según el experto en transferencias Fabrizio Romano.

