Acuerdo total entre el Barça y Agüero por dos años

Según algunos reportes, el FC Barcelona y Sergio Agüero han llegado a un “acuerdo total” sobre un contrato de dos años como nuevo jugador azulgrana. El delantero del Manchester City llegará de forma gratuita al final de la temporada.

Las negociaciones entre las dos partes han estado en curso durante algún tiempo, pero ambas partes han llegado a un acuerdo, según La Porteria. Agüero ha aceptado recortar su sueldo para unirse a los catalanes y pasará las dos próximas temporadas en el Barcelona.

La llegada de Agüero fortalecerá el ataque del Barcelona y también tiene el “efecto dominó” de “aumentar la posibilidad de que Messi permanezca en el club”, según Femin de la Calle en Eurosport.

💥 Informa @HelenaCondis 🤝 Negociaciones muy avanzadas entre el @FCBarcelona y @AgueroSergioKun ✍️🏻 Firmaría un contrato por dos temporadas 🛫 El conjunto azulgrana es optimista por la predisposición para venir del delantero argentino#PartidazoCOPE pic.twitter.com/CaH87RRAec — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 13, 2021

Leo Messi y Agüero son buenos amigos y han jugado juntos anteriormente a nivel internacional para la Selección de Argentina. Agüero dejará el Manchester City cuando expire su contrato como máximo goleador de todos los tiempos del club.

Las palabras de Guardiola para Agüero

🗣 "¿Y Kun? ¿Qué vas a hacer?"

🗣 “Parece que me voy a Barcelona, pa” ¡Informan en España que hay principio de acuerdo entre el club catalan y @aguerosergiokun! 🥳 pic.twitter.com/zipUwlXon7 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) May 13, 2021

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha elogiado a Agüero mientras se prepara para despedirse del jugador de 33 años que ha pasado una década en el Etihad Stadium y ha disfrutado de un gran éxito.

Agüero ha ganado cinco títulos de la Premier League, la Copa FA y seis coronas de la Copa de la Liga con los “Sky Blues”. El atacante podría terminar la temporada en lo alto con el Manchester City listo para enfrentarse al Chelsea en la final de la Liga de Campeones.

Guardiola habló con Sky Sports sobre Agüero y dejó en claro lo bien que califica el ataque que se ha visto obligado a pasar la mayor parte de la temporada con el City al margen.

“Es una leyenda absolutamente superior, un jugador extraordinario, que se comporta como el ser humano más humilde y amable y no es fácil encontrar eso. Por eso lo amo como hombre”, dijo. “Otro jugador en su situación con lo que ha hecho, podría crear conflicto, podría crear una situación difícil… pero cuando un chico es amado como lo es por todos nuestros fanáticos, no es solo para marcar los goles, es porque es es algo de lo que la gente se da cuenta de que no puedes esconderte como persona”.

Guardiola agregó que espera que Agüero pueda “jugar los últimos años de su carrera a un alto nivel” y parece que se cumplirá su deseo, ya que el delantero parece listo para vestirse de blaugrana en 2021-22.

¿Memphis Depay se unirá al Barcelona después?

🚨El Barça lo tiene todo acordado para fichar a Memphis Depay a la espera de que finalice la temporada. El jugador holandés, que quiere jugar en el conjunto azulgrana, ha aceptado las bajas condiciones económicas propuestas, vía @EsportsRAC1. #FCBarcelona pic.twitter.com/GL8btqK2NG — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) May 9, 2021

Es poco probable que Agüero sea el único agente libre en unirse al Barcelona este verano. El compañero del Manchester City, Eric García, está listo para sellar su regreso al Camp Nou con el acuerdo que se anunciará después de la final de la Liga de Campeones, según Goal.

El capitán del Lyon, Memphis Depay, es otro jugador que está previsto que llegue. El holandés también está dispuesto a aceptar un recorte salarial para unirse al Barcelona y firmará si el técnico Ronald Koeman permanece como entrenador, según Marca.

La posición de Koeman está bajo escrutinio actualmente después de que la esperanza al título por parte del Barça se quedara hecha añicos tras empatar ante el Atlético de Madrid y el Levante. El técnico se reunió con el presidente Joan Laporta para conversar este jueves pero no se tomará una decisión hasta después de finalizada la temporada, según ha informado Marca.

Al Barça todavía le quedan dos partidos de La Liga por jugar en 2020-21. En primer lugar, la visita del Celta de Vigo el domingo antes de que los catalanes rematen en Eibar el domingo 23 de mayo.

Esta es la versión original de Heavy.com

