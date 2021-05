La crisis social en Colombia sacudió la Copa Libertadores ¿Qué pasó?

La delicada situación social que vive Colombia en estos momentos es un verdad a voces que poco a poco se ha difundido por todo el mundo. Desde el pasado miércoles 28 de abril se convocó en todo el país a un paro nacional en rechazo a la polémica Reforma Tributaria que finalmente fue revocada por el President Iván Duque.

Sin embargo, el país sigue inconforme debido a los altos indices de pobreza, desempleo y corrupción que se vive actualmente en el territorio colombiano y que se intensificó aún más a causa de la pandemia del Covid-19.

De igual manera, desde el inicio del paro nacional que ya cumple 16 días de movilizaciones y bloqueos en el país, los manifestantes se han visto indignados por los actos de violencia a manos de la Policia Nacional y el ESMAD – Escuadrón Móvil Antidisturbios, que ha dejando jóvenes muertos, heridos y hasta desaparecidos por parte de las autoridades colombianas, y que ha quedado registrado en redes sociales por medio de los videos compartidos en redes sociales.

En medio de todo esto, el fútbol no ha estad exento de la realidad que vive el pueblo colombiano, los disturbios presentados, los actos vandálicos y los repetidles enfrentamientos entre civiles y fuerza publica.

En la semana se presentaron los partidos entre Junior de Barranquilla vs. River Plate de Argentina, Atlético Nacional contra Nacional de Montevideo y América de Cali vs Atlético Mineiro, correspondientes a la Copa Libertadores, y que finalmente, en medio de todo el caos, los organizadores siguieron adelante con la realización de los juegos, en vez de cancelar los partidos o jugarlos en otro país.

Los manifestantes rechazaron la realización de los partidos

Como muestra de indignación por la realización de los partidos de fútbol en Barranquilla y Pereira, los manifestantes reprocharon el querer tapar la realidad del país, mostrándole al mundo unos partidos de fútbol, por lo que a las afueras de los estadios, se presentaron disturbios y plantones para expresar la inconformidad, falta de consideración y respeto hacia las personas que han asesinado y herido en medio del paro y por las razones que el pueblo colombiano se manifiesta.

Partido Junior vs River Plate:

Mientras se jugaba el partido Junior vs River Plate esto era lo que sucedía a las afueras del estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

La primera ‘vergüenza nacional’ se dio el miércoles 12 de mayo en el Estadio Romelio Martinez donde se disputaba el partido entre Junior de Barranquilla vs River Plate, en donde los manifestantes pedían que se cancelara el partido. Los actos violentos quedaron evidenciados en el minuto de silencio al comienzo del partido, en donde estuvo opacado por los sonidos de los gases lacrimógenos, disturbios, disparos y explosiones. El comentarista deportivo Diego Latorre, comentarista del partido en televisión, dijo que fue “irrespetuoso hablar de fútbol cuando están pasando hechos lamentables afuera de la cancha”.

Luego, mientras rodaba la pelota, a causa de los gases lacrimógenos, los jugadores se vieron afectados y tuvieron que suspender por unos minutos el encuentro, ya que no podían respirar y ver correctamente.

Al finalizar el encuentro que termino en empate 1-1, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo se pronunció diciendo que:

“Era un momento complejo porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando; nosotros sabíamos que íbamos a venir a jugar, intentamos que nos dieran las garantías necesarias. No es normal jugar en una situación tan inestable por lo que está viviendo el pueblo colombiano, no fue normal ni en la previa, ni durante el partido”.

Atlético Nacional vs. Nacional de Montevideo:

La misma situación se vivió el mismo miércoles 12 de mayo, pero en la ciudad de Pereira donde se jugaba el partido por el Grupo F de la libertadores, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas que al final terminó en empate a 0-0, pero el resultado pasó a un según plano debido a tensa situación vivida allí.

Con la frase Hoy fútbol no se juega, está en veremos @nacionaloficial vs Nacional de Uruguay.

En el hotel donde se concentran los jugadores uruguayos se presentaron varios disturbios para impedir la realización del partido, por lo que el encuentro se retrasó una hora.

Al finalizar el encuentro los el técnico de Nacional de Uruguay, Alejandro Cappuccio en conferencia de prensa dijo ante los medios que lo vivido por sus jugadores ‘fue gravísimo’.

“Traté de darles tranquilidad, era difícil, mucha gente en las afueras del hotel fueron sacadas con gases lacrimógenos, con camiones con agua a chorro, gente con palos y con algunos escudos. Todo eso hizo que aparte del ruido los jugadores no pudieran descansar bien, que generaran tensión, que las familias en Uruguay tuvieran miedo de que les suceda algo. Nosotros somos un equipo grande, nos hicieron jugar y nosotros vinimos a jugar pero todo lo que pasó fue gravísimo. Quiero saludar al pueblo colombiano que nos hizo saber que nosotros no éramos el problema, el único tema es que el fútbol al generar tanta tensión es un factor donde la gente se puede expresar y tener difusión. Lo que sí creo es que debemos cuidar más a los jugadores del fútbol que son los verdaderos actores de este deporte que genera tanto, y no se los cuidó”, afirmó el DT, en declaraciones citadas por Futbolred.

América de Cali vs. Atlético Mineiro:

El último acto vergonzoso como lo catalogó la prensa nacional e internacional fue el partido del jueves 13 de mayo entre el América de Cali vs. Atlético Mineiro que terminó 1-3, jugado en Barranquilla y en el que se vivieron los mismos disturbios del miércoles. El partido tuvo que ser suspendido hasta en casi ocho oportunidades debido a los gases lacrimógenos que ingresaron al estadio Romelio Martínez. Los jugadores no paraban de toser, les ardían los ojos y tuvieron que ser hidratados en varias ocasiones. De acuerdo a informes los disturbios dejaron al menos cinco heridos.

Mientras a las afueras, los civiles manifestantes se enfrentaban duramente contra la policía nacional. Imágenes que le dieron la vuelta al mundo del deporte.

“Jugar como lo hicimos es casi imposible y tenemos mucha desilusión por la situación que vive Colombia”, dijo a medios Jerson González, director técnico de América de Cali.

Con todo lo que esta sucediendo en el país, el pueblo colombiano se ha manifestado en contra de la realización de la Copa América, pese a que el Gobierno de Iván Duque afirma que hay garantías para llevar a cabo el certamen futbolístico y la CONMEBOL ratifica al país anfitrión como el organización. Sin embargo, por medio de redes sociales, se han pronunciado en contra de esto, bajo el lema “Sin justicia no hay fútbol”.

