¿Qué selecciones jugarán las semifinales del Mundial Femenino 2023?

El Mundial Femenino 2023 sigue su curso y cada vez falta menos para conocer a las dos grandes selecciones que tendrán el placer de enfrentarse en la final del próximo 20 de agosto en el Accor Stadium, por la Copa del Mundo. Los cuartos de final comenzaron a disputarse este jueves 11 de agosto hasta el día 12 de agosto, y es la etapa más emocionante de todas. Hasta aquí, han llegado solo las mejores selecciones, que lograron obtener un cupo entre las ocho mejores entre los 32 participantes. Pero, este grupo se verá reducido a cuatro, y cada vez los rivales serán más fuertes.

La #FIFAWWC tendrá un nuevo campeón. ¿Los países que siguen en carrera? 👇 🇪🇸🇸🇪🇦🇺🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇴 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 11, 2023

Los cuartos de final comenzaron el jueves 11 de agosto, de allí saldrán las cuatro mejores selecciones de todas, para jugar la semifinal. Los cruces fueron España vs Países Bajos, Japón vs Suecia, Australia vs Francia y Inglaterra vs Colombia.

Clasificados a las semifinales del Mundial Femenino 2023

Durante la primera jornada del jueves 11 de agosto, que tuvo los encuentros entre España vs Países Bajos y Japón vs Suecia, salieron los dos primeros equipos que se verán las caras en las semifinales de la Copa del Mundo femenina.

• España

Con goles de Caldentey y Paralluelo, España se metió en semis de la #FIFAWWC. 🔥🇪🇸 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 11, 2023

Luego de que durante el duelo entre España y Países Bajos el partido quedara 1-1, el encuentro tuvo que irse a la prórroga en donde España logró imponerse y ganar 2-1 el partido de cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, para meterse en la semifinal. El gol de la victoria vino por parte de un penalti cobrado por Mariona Caldentey.

• Suecia

¡Suecia venció a Japón y será rival de España en semis! 🔜 🇪🇸 🆚 🇸🇪#FIFAWWC | #BeyondGreatness — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 11, 2023

Suecia, quien eliminó a las favoritas, Estados Unidos, ahora le ganó el duelo a Japón, luego del partido de cuartos de final disputado en Auckland, en donde gracias a 2-1, pudieron meterse en las semifinales, y ahora enfrentarán a España.

¿Cómo se jugarán las semifinales del Mundial Femenino 2023?

Los dos partidos de las semifinales se disputarán entre el martes 15 de agosto y el miércoles el 16 de agosto. Para el primer partido, es decir, el del día martes el cual será disputado en el Eden Park, se enfrentarán España vs Suecia a las 20:00 hora local.

Ya para el miércoles 16 de agosto, lo harán los ganadores de los cruces entre el Ganador del Australia-Francia contra el Ganador del Inglaterra-Colombia a las 20:00 hora local en el Estadio de Australia.

Semifinal 1: España vs Suecia

Día: Martes 15 de agosto de 2023

Estadio: Eden Park

Horario: 10:00 en España, 02:00 en México, 05:00 en Argentina

Semifinal 2: Ganador del Australia-Francia contra el Ganador del Inglaterra-Colombia

Día: Miércoles 16 de agosto de 2023

Estadio: Accor Stadium

Horario: 10:00 en España, 02:00 en México, 05:00 en Argentina

¿Cuándo se jugará la final del Mundial Femenino 2023?

¡Primera semifinal confirmada! 🇪🇸 🆚 🇸🇪 ¿Quiénes se sumarán en el otro lado de la llave? 🇦🇺🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇴#FIFAWWC | #BeyondGreatness — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 11, 2023

La final será el día 20 de agosto en el Estadio de Australia, en Sídney, capital de Australia. Y el partido partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo Femenina 2023 tendrá lugar en Brisbane, Australia, un día antes, es decir el 19 de agosto.

• Países Bajo

• Japón

