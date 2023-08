Mujer de 35 años murió por beber demasiada agua

Una mujer de Indiana y madre de familia de dos niñas que se encontraba de vacaciones con su familia, murió de forma extraña, al beber en un lapso de 20 minutos cuatro botellas de agua, según reportó ABC News.

Los hechos sucedieron el fin de semana del 4 de julio pasado, cuando Ashley Summers de 35 años de edad se encontraba de paseo con sus pequeñas hijas y su esposo veraneando en el lago Freeman, y tras salir a navegar por varias horas en el intenso calor de estos días, la mujer sintió que necesitaba beber agua, tomando la cantidad de liquido que un ser humano toma en un día en tan solo unos pocos minutos.

“Alguien dijo que bebió cuatro botellas de agua en 20 minutos”, dijo su hermano Devon Miller a WRTV. “Quiero decir, una botella de agua promedio es como 16 onzas, por lo que fueron 64 onzas las que bebió en un lapso de 20 minutos. Eso es medio galón. Eso es lo que se supone que debes beber en un día entero”, agregó Miller, en declaraciones citadas por The New York Post.

Ashley Summers dijo no sentirse bien

Según informa El Heraldo México, ese día, Ashley empezó a sentir que no podía beber suficiente agua. Durante ese lapso de tiempo, la mujer dijo a su familia que se sentía mareada y sufría de un fuerte dolor de cabeza que no paraba en ningún momento, mencionó a su familia que desconocía la gravedad de los síntomas de la mamá.

El esposo de Ashley comenta, que su pareja comenzó a beber agua en grandes cantidades, pero que nada saciaba su sed. En su declaración dice que al regresar a casa, la madre de sus hijos siguió sintiéndose muy mal, y que de repente se desplomó en la zona de garaje, por lo que de inmediato la trasladaron al hospital en donde fue atendida de emergencia.

Ashley fue ingresada al Hospital IU Health Arnett, con perdida de conocimiento, un estado del que nunca salió hasta que ocurrió el desenlace fatal. De hecho, Miller, indicó que otra hermana fue la encargada de darles la noticia de la gravedad de Summers, y que simplemente estaban impactados.

“Mi hermana, Holly me llamó, y ella era simplemente un desastre absoluto. Ella estaba como ‘Ashley está en el hospital. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje y no se ve bien’”, dijo Devon Miller.

La forma tan extraña en que Ashley perdió la vida sorprendió en primer momento a las autoridades sanitarias, quienes comenzaron a pensar que la causa de fallecimiento posiblemente estuvo relacionada a una toxicidad por agua, bajo una condición conocida como “hiponatremia”, informó El Heraldo.

Efectivamente, tras la investigación correspondiente, y el dictamen forense los médicos pudieron determinar como causa de muerte esta enfermedad. “Fue un shock para todos nosotros. Cuando empezaron a hablar de la toxicidad del agua ¿Era como si esto fuera una cosa?, dijo el hermano de Ashley, de acuerdo con The Statesman.

El Heraldo, publica que al respecto, el toxicólogo del hospital, el doctor Blake Froberg señaló que es más probable que la rara causa de muerte que tuvo la mujer ocurra durante el verano, o bien si alguien trabaja al aire libre o hace ejercicio con frecuencia, indicó consultado por el medio citado:

“Hay ciertas cosas que pueden hacer que alguien tenga más riesgo, pero lo que ocurre en general es que tienes demasiada agua y no tienes suficiente sodio en el cuerpo”, dijo Froberg, ante ello, el médico señaló que es importante que las personas beban cosas que tienen electrolitos, sodio y potasio.

Teniendo claro todo lo sucedido y al riesgo constante a que todos estamos expuestos en el verano, el hermano de Ashley aprovecho para advertir a todas las personas que en tiempos de calor y de altas temperaturas es recomendable estar hidratándose constantemente.

“Con el calor extremo esta semana, por favor, monitoreen la cantidad de agua que beben”, dijo Miller. “Si cree que no es suficiente, pruebe tomar Gatorade u otra bebida que reponga sus electrolitos. Si hubiera bebido Gatorade o hubiera ingerido el agua más despacio, estaría viva. A todos mis amigos, investiguen un poco sobre la toxicidad del agua. Puede salvar la vida de alguien”, afirmó su hermano, según Telemundo.https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/salud/una-madre-de-indiana-muere-por-beber-demasiada-agua-durante-las-vacaci-rcna99373

Detrás de toda esta tragedia, quedó algo gratificante para la familia, y es que según ellos y de acuerdo con The New York Post, Summers fue donante de órganos y pudo donar su corazón, hígado, pulmones, riñones y parte de su tejido óseo largo, lo que finalmente salvó otras cinco vidas.

¿Qué es la hiponatremia?

De acuerdo con Mayo Clinic, la hiponatremia se produce cuando la concentración de sodio en la sangre es anormalmente baja. El sodio es un electrolito y ayuda a regular la cantidad de agua que hay dentro y alrededor de las células.

En la hiponatremia, uno o más factores, desde una enfermedad oculta hasta beber demasiada agua, hacen que el sodio de tu cuerpo se diluya. Cuando esto sucede, los niveles de agua de tu cuerpo aumentan y las células comienzan a hincharse. Esta hinchazón puede provocar muchos problemas de salud, desde problemas leves hasta problemas que ponen en riesgo la vida, según Mayo Clinic.

El tratamiento de la hiponatremia tiene como objetivo resolver la enfermedad no diagnosticada. Según la causa de la hiponatremia, es posible que solo tengas que beber menos líquido. En otros casos de hiponatremia, es posible que necesites soluciones electrolíticas intravenosas y medicamentos.

Síntomas

Los signos y síntomas de la hiponatremia pueden incluir lo siguiente:

• Náuseas y vómitos

• Dolor de cabeza

• Desorientación

• Pérdida de energía, somnolencia y cansancio

• Agitación e irritabilidad

• Debilidad, espasmos o calambres musculares

• Convulsiones

• Coma

