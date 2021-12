Los Seahawks han decidido sobre el futuro de Adrian Peterson: ¿Se queda?

Los Seattle Seahawks han tomado una decisión final sobre el estado del corredor Adrian Peterson frente a los San Francisco 49ers.

Apenas unos días después de que fue fichado por el equipo de práctica del equipo, el corredor de 36 años se pondrá el traje contra los Niners el domingo, según ESPN’s Jeremy Fowler.

“Los Seahawks activarán a Adrian Peterson fuera del equipo de práctica para el partido del domingo contra los 49ers, según la fuente”, dice Fowler. “Perdiendo poco tiempo poniéndolo a trabajar”.

Peterson fue contratado el miércoles 1 de diciembre. La urgencia de mover a Peterson a la alineación muestra no solo cómo los Seahawks están realmente en modo de “ganar ahora sí o sí”, sino también lo diezmado que está su grupo de corredores.

El corredor titular Chris Carson ha estado fuera de juego desde la Semana 5 debido a una lesión en el cuello y ahora está fuera de temporada. Alex Collins ha intervenido como titular en su ausencia y ha luchado drásticamente. El jugador de 27 años ha corrido 101 veces para 395 yardas con solo 3.9 yardas por acarreo.

Los Seahawks se ubican en el puesto 25 en acarreos con 92.5 yardas por juego. Si bien el juego terrestre claramente debe mejorarse, especialmente considerando las luchas de Russell Wilson, es un gran interrogante si confiar o no en un jugador de 36 años para lograrlo lo logrará.

Los Seahawks tienen que ganar sí o sí

Ian Rapoport de NFL Network informó el jueves 2 de diciembre que el razonamiento de Pete Carroll para fichar a Peterson fue porque los Seahawks están en modo “sí o sí”.

“La respuesta [de Carroll] fue en la misma línea que ‘Él nos ayuda a ganar ahora’”, dijo Rapoport. “Ese es el modo en el que están los Seahawks, al contratar a Adrian Peterson para que entre y le dé a su juego terrestre una pequeña sacudida. Obviamente, han perdido a Chris Carson por una lesión en el cuello que terminó la temporada y realmente les ha costado correr un poco el balón “.

Peterson jugó en tres juegos y fur titular en dos de ellos para los Tennessee Titans antes de ser liberado justo antes de su juego de la Semana 12 contra los New England Patriots. Corrió para solo 82 yardas en 27 acarreos (3.0 yardas por acarreo).

Eso sin mencionar cómo el ex Jugador Más Valioso de la NFL no participó en el campo de entrenamiento, la pretemporada o los primeros juegos del año. No fue fichado por los Titans hasta principios de noviembre.

Con marca de 3-8, los Seahawks están desesperados por una victoria para salvar sus escasas esperanzas de playoffs. Firmar e interpretar a Peterson podría verse como una señal de esa desesperación.

¿Por qué firmaron los Seahawks a Peterson?

Si bien la contratación del corredor de 36 años llamó la atención en la liga, Carroll explicó a los periodistas por qué firmó al último no especialista restante del Draft de la NFL 2007: su ética de trabajo.

“Es una gran parte solo porque es una rara oportunidad para que nuestros muchachos vean a alguien así, que tiene ese tipo de experiencia pero representa mucho más que solo los números y las estadísticas y todo eso”, dijo Carroll. “Siempre ha sido un competidor extraordinario. Fue tan obvio. Fue realmente un estímulo para un grupo de muchachos, los jóvenes en particular. Se toma en serio el juego. No está aquí solo para mostrar. Él está aquí para venir aquí y tratar de ayudarnos a ganar un juego “.

Peterson ocupa el quinto lugar de todos los tiempos en la lista de yardas terrestres (14,902). De hecho, está a una distancia de ataque de Barry Sanders con 15,269 yardas por el cuarto lugar. Sin embargo, a pesar de sus logros, Peterson nunca ha avanzado a un Super Bowl. De hecho, la última vez que ganó un juego de playoffs fue durante la temporada 2009 cuando los Minnesota Vikings avanzaron al Juego de Campeonato de la NFC.

A pesar del lamentable record actual de los Seahawks, se apoyarán en Peterson para, con suerte, llevarlos a la postemporada.

