Publican los salarios de los jugadores del Manchester City: Esta fortuna gana Haaland

El diario Marca publicó los presuntos salarios de las estrellas del Manchester City, entre estos el noruego Erling Haaland y el arentino Julián Álvarez.

La investigación el prestigioso medio español se da en el marco de una investigación por presuntas infracciones al fair play financiero por parte el equipo inglés.

Según lo publicado por Marca, el entrenador Pep Guardiola es el mejor salario que paga el City. Pep percibe US$ 25.846.870. Curiosamente, Erling Haaland no es el futbolista mejor pago. Lo supera el belga Kevin De Bruyne.

Los salarios de la plantilla de Manchester City

Erling Haaland (US$23.442.510)

Kevin De Bruyne (US$ 25.005.344)

Jack Grealish (US$ 18.754.008)

John Stones (US$ 15.628.340)

Phil Foden (US$ 14.065.506)

Rodri (US$ 13.752.939)

Manuel Akanji (US$ 11.252.404)

Ruben Dias (US$ 10.835.648)

Kalvin Phillips (US$ 9.377.000)

Bernardo Silva (US$ 9.377.000)

Ilkay Gündogan (US$ 8.751.870)

Riyad Mahrez (US$ 7.501.603)

Aymeric Laporte (US$ 7.501.603)

Kyle Walker (US$ 6.876.469)

Nathan Aké (US$ 5.770.464)

Ederson (US$ 4.063.368)

Stefan Ortega (US$ 3.438.234)

Julián Álvarez (US$ 3.125.668)

La defensa de Manchester City

Manchester City está en la mira por haber infrigido las reglas del fair play financiero entre 2008 y 2009. La FIFA sospecha que el club británico realizó pagos indebidos a entrenadores y otros clubes por la compra de futbolistas.

Desde la directiva del club británico, dirigido por capitales de Emiratos Árabes, le abrieron las puertas a la Comisión Independiente que investiga el presunto acto de corrupción.

“El Club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una Comisión independiente, para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición”, indicó el club.

Recientemente, el diario The Times publicó una investigación en la que da cuenta de las presuntas irregularidades cometidas por Manchester City. El club también le contestó al prestigioso medio británico.

“Manchester City FC está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente por el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la Premier League”, indicó el club mediante un comunicado.

Mientras avanza esta investigación, el equipo de Pep Guardiola se prepara para disputar los octavos de final de la UEFA Champions League, ese torneo que se ha convertido en una obsesión para el City. El 22 de febrero juega la ida ante Leipzig, en Alemania. La revancha se disputará en el Etihad Stadium el 14 de marzo.

