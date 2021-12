Russell Wilson habla por primera vez de los rumores de su posible salida: ¿Se irá?

Russell Wilson hizo su última declaración definitiva de la temporada acerca de su futuro con los Seattle Seahawks. Se le solicitó a Wilson que respondiera al informe de Jordan Schultz del Insider que el quarterback estaba dispuesto a romper su cláusula de no traspaso con el objetivo de negociar un contrato con los Saints, Giants o Broncos. En un principio, Wilson brindó una respuesta similar a sus mensajes anteriores enfatizando que está enfocado en esta temporada, refiriéndose al informe como una “no historia”.

“Yo no lo vi, no estoy tanto en redes sociales en la actualidad ni nada de eso, pero sí lo vi porque alguien me lo envió”, sostuvo Wilson en una conferencia de prensa el 9 de diciembre. “No, eso no está en mi mente en absoluto en este momento. Tampoco dije eso. Estoy enfocado en lo que estamos haciendo aquí. Obviamente amo a Seattle, es un lugar que he querido cada día, a cada momento. Les hablé acerca de la alegría la semana pasada.”

“Cuando me lesioné el dedo te das cuenta que quieres aprovechar cada día. Siempre tuve esa mentalidad. Amo este lugar. Amo este espacio. Amo donde se encuentra mi mente. Amo donde se encuentra nuestro equipo. Creo que podemos ser mejores en este camino, podemos llegar tan lejos como queramos en las próximas cinco semanas y más. Creo que ahí es donde está mi cabeza, por lo que eso no es una historia.”

Wilson: ‘Con suerte jugaré aquí por 20 años’

A Wilson se le repreguntó si tenía la intención de cumplir con el resto de su contrato. El quarterback aún tiene dos temporadas por delante en su contrato actual con los Seahawks hasta la temporada del 2023.

“Sí, eso espero [cumplir mi contrato con los Seahawks]”, afirmó Wilson. “Mi deseo no es sólo cumplirlo. Con suerte jugaré aquí por 20 años de mi carrera. ¿Sucederá? No lo sé, pero eso ruego, esa es mi esperanza. Todo eso, eso forma parte del futuro. Vendrá más adelante.”

“Creo que mi misión y mi foco en este momento son enfocarse en el momento actual, en el hoy, el tercero, zona roja, enciéndelo, ten un gran día. Poner cuanta energía pueda, cuanta concentración pueda en este equipo de fútbol. Como dije, amo este lugar. Amo esta ciudad, este equipo y lo que podemos lograr. Por lo que creo que estoy enfocado en eso y eso es lo que realmente importa.”

Wilson respondió al nuevo informe acerca de la lista de sus 3 equipos preferidos

Los rumores de cambio de Wilson se intensificaron durante la última offseason después de que su agente, Mark Rodgers, presentara un listado de cuatro equipos (Cowboys, Raiders, 49ers y Bears) por los que el quarterback renunciaría a su cláusula de no traspaso en favor de un contrato. Schultz informó que Wilson “consideraría seriamente” un traspaso a una lista actualizada de tres equipos esta offseason.

“Fuentes: Russell Wilson consideraría seriamente renunciar a su cláusula de no traspaso por los Giants, Broncos y Saints”, Schultz tuiteó el 8 de diciembre.

El informe más reciente dio pie a la declaración más contundente que hemos escuchado de parte de Wilson acerca de su futuro en Seattle desde el comienzo de la temporada. Aún es probable que haya gran especulación a lo largo de la offseason acerca del futuro de Wilson, el gerente general John Schneider y el entrenador principal Pete Carroll. Sin embargo, los tres tienen contratos de larga duración con los Seahawks.

LEER MÁS: Exestrella del Miami Heat muestra otra faceta de su increíble vida: ¿Qué hace Rony Seikaly?