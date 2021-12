Exestrella del Miami Heat muestra otra faceta de su increíble vida: ¿Qué hace Rony Seikaly?

Cuando mencionas el nombre de Rony Seikaly en el sur de Florida, muchos que han seguido a la franquicia desde sus comienzos te dirían automáticamente lo que significó para Miami Heat.

El primer seleccionado en el draft por el Heat de la historia estará por siempre ligado al equipo a pesar de haber tenido paradas adicionales en Orlando, Golden State, los Nets y Barcelona. Si bien su carrera basquetbolística en general fue buena, es su vida después del básquet la que parece ser aún más fascinante.

Desde su increíble juventud dejando el Líbano para viajar a Grecia, lo cual lo llevó a convertirse en un jugador de básquetbol con una sólida carrera como uno de los primeros jugadores europeos en establecerse en la NBA, contribuyendo a abrirle las puertas a ese mercado en un momento cuando un jugador que no fuese de los Estados Unidos no era considerado siquiera.





NBA Star-Turned-House DJ, Music Producer & Mogul!! Inside The Crazy Life Of Rony Seikaly! First-ever Miami Heat draft pick. International house DJ and music producer. Real estate mogul. From war-torn Beirut to South Beach, Rony Seikaly shares his incredible story for the first time in CloseUp360's documentary. Over the course of his life, Rony has reinvented himself three times—through basketball, music and real estate—building a successful career in each… 2019-06-26T23:23:09Z

El miércoles, la ex estrella de Syracuse mostró imágenes de un concierto que brindó en el marco de Art Basel, el festival de arte internacional que tuvo lugar en el sur de Florida la semana pasada. En la imagen se ve a Seikaly rodeado de fanáticos mientras toca su música para ellos.

Seikaly vive la “típica” vida del sur de Florida

Seikaly es un empresario bastante exitoso, considerando que es dueño de una agencia de bienes raíces y que invierte en varios restaurantes de lujo en South Beach. Pero Seikaly insistió bastante con haberse enamorado de Miami básicamente a primera vista.

En varias entrevistas habló acerca de cómo su vida en el sur de Florida tiene muchas “bendiciones”. Una de las cuales es poder ir en su bote a “visitar amigos”. Desde luego vive en la exclusiva área de Star Island, donde tiene a Diddy como uno de sus vecinos.

Rodearse de esta clase de personas es justamente lo que contribuyó a impulsar el siguiente paso de su pasión por la música; algo que se originó en su época como DJ, pasando música house en Grecia a la edad de 14 años.

“Grecia es donde adquirí el gusto por la música house como la evolución de la [música] disco”, admitió en una entrevista que le brindó a SPIN Magazine el pasado noviembre.

Sin embargo es su escena actual la que lo ayudó a terminar su álbum debut, “Moonwalk”, cuyo lanzamiento está programado para marzo de 2022 bajo su propio sello.





Una de las pistas, “Won’t Stop Now”, es una colaboración con Diddy que fue lanzada el pasado octubre, mientras se espera que la segunda pista salga el 17 de diciembre.

Hasta el momento, su música ha sido muy bien recibida. Apenas días después del lanzamiento de “Won’t Stop Now”, la pista alcanzó el puesto número uno en Apple Music en la categoría tecno.

Por supuesto esto fue celebrado por el ex hombre del Heat, quien utilizó la escena local como el lugar ideal para promocionar y compartir algunas de las 26 pistas que forman parte de su viaje inaugural.

