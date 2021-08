INFORME: Russell Westbrook quiso llegar a rival de Lakers antes de ser rechazado

Hubo un momento en el que Los Angeles Lakers podían haber estado enfrentando a Russell Westbrook como integrante de Los Angeles Clippers si no fuese por la indiferencia de Kawhi Leonard.

En un informe extensivo por parte de Ramona Shelburne, la periodista especializada en la NBA insider revealó que Westbrook ofreció una propuesta a Leonard para unirse en Los Ángeles durante la etapa de agencia libre en el 2019.

El tiro le salió por la culata a Westbrook ya que Leonard usó esa conversación para traer a Paul George a los Clippers. Leonard llamó al entonces compañero de Westbrook con el Oklahoma City Thunder para desvelar el plan que tenía el All-Star para salir de ahí. Esto terminó en el llegada de George, en vez de Westbrook, a los Clippers con Leonard.

Westbrook se había convertido en padre de tres chicos ese noviembre anterior, y aunque había establecido un hogar y un legado digno del Salón de la Fama Oklahoma City, la oportunidad de jugar en Los Ángeles, donde viven sus abuelos y gran parte de su familia y amigos que podía visita todos los diás, le apelaba,” detalló Shelburne.

“Poder jugar al lado de Leonard hubiese sido el camino más rápido de poder llegar a ese objetivo, así que hizo la llamada, según varias fuentes. Pero Leonard no tomó la llamada como un oriundo de Los Angeles a otro, lo meditó y y procesó. Después lo usó.

“Según varias fuentes, Leonard después llamó al compañero de Westbrook en Oklahoma City, Paul George, y le dijo que prefería unirse a él en un regreso a casa.”

Al final de cuentas, Westbrook llegó a Los Ángeles dos años después con el equipo rival. Durante una entrevista con The Lowe Post podcast, Shelburne elaboró cómo Leonard no le dio el visto bueno a la propuesta de Westbrook.

“Bueno, en el verano del 2019, Russ, diría que era un pensamiento que tenía al principio, había pensado, ‘Sabes, Kawhi quiere regresa a Los Ángeles,’” explicó. “Estaba decidiendo entre los Raptors, Lakers y los Clippers. Habíamos escuchado que los Clippers tenían la ventaja, él tuvo que llegar allí para en verdad creyéramos, ¿no? PeroRuss llama a Kawhi ese verano y le dice: ‘Ey, juguemos juntos. Volvamos juntos a Los Ángeles.’ …[Kawhi] lo piensa, tienen una conversación muy respetuosa y al final no tenía interés en jugar con Russ. Terminó siendo un ‘Genial, muchas gracias. Agradezco la idea, pero no creo que va a funcionar.’”

Leonard usó la llamada de Westbrook para reclutar a George para los Clippers

La rivalidad entre los Lakers y Clippers posiblemente se intensifique ya que Westbrook se va a recordar del rechazo de Leonard. No solo que Leonard no quería jugar al lado de Westbrook, pero usó su conversación para convencer a George (el compañero de Westbrook en el momento) para pedir un cambio para salir del Thunder.

“Kawhi no está interesado y en vez de archivar esa información, no tienes que decirle a nadie sobre el tema, lo terminó usando,” añadió Shelburne. “He escuchado que él no solamente llmó a Paul George, también llamó a otros. Dejémoslo ahí. Llamó a Paul George y dice: ‘Ey, recibí una llamada de tu amigo [Westbrook]. Debemos jugar juntos en Los Ángeles, porque si no lo haces, puedes quedarte en Oklahoma City.’ Paul George respondió: ‘¿Qué? ¿Perdón, qué?’ y esto comienza este efecto dominó.

