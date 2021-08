LeBron James y Russell Westbrook son sensación en Liga de Verano: ¿Qué hicieron?

LeBron James y Russell Westbrook hicieron su primera aparición pública como compañeros de equipo de Los Angeles Lakers. Esto generó la algarabía entre los fanáticos al estar presentes en el Las Vegas Summer League. Previamente ese día, James tuvo un posteo que fue viral tras publicar fotos de él y Westbrook entrenando. Las dos estrellas después fueron al partido de los Lakers en la liga veraniega contra los Pistons.

Westbrook y James una vez más tuvieron fueron virales después de surgir un video en el que los dos entraron a la arena para apoyar al equipo de los Lakers en esta liga, algo que fue un gran placer para los fanáticos presenciando el juego.

LeBron James & new Lakers teammate Russell Westbrook pull up to Las Vegas Summer League pic.twitter.com/OiXygWXBpl — Ben Golliver (@BenGolliver) August 15, 2021

James hasta paró para convertir el día en un momento favorable para un chico al tomarse un selfie con él mientras salía de la arena. La reacción del chico no tenía precio cuando comenzó a saltar de manera incontrolable.

Los nuevos compañeros de los Lakers se sentaron al lado de la cancha para apoyar a sus compañeros quienes están luchando para conseguir invitaciones al campamento de pretemporada.

LeBron le dijo a los Lakers que fueran por Westbrook sobre Hield: INFORME

Si el el duo pareció listo para de convertirse en protagonistas durante la liga de verano, eso es porque después de que Westbrook se uniera a los Lakers, se unió al lado de sus compañeros superestrellas para trabajar fuera del enfoque de las luces para hacer todo mejorar. Los Lakers también tenían una propuesta en la mesa para adquirir a francotirador de los Kings Buddy Hield, pero la preferencia de James era adquirir a Westbrook, según Dave McMenamin de ESPN.

“Según mis averiguaciones, se puede confirmar que LeBron James estaba a favor de conseguir a Russ por encima de Buddy Hield,” McMenamin mencionó en el Lowe Post podcast (via Silver Screen and Roll). “Es probable que reconoce que de pronto los Lakers no tenían a un armador y ha sido un punto de énfasis para él desde la temporada ‘16-17.

“…La pregunta es, quería a Russ porque reconoce que está a punto de comenzar su décimo novena temporada que está a punto de cumplir 37 en diciembre y necesita a alguien que asuma un parte de la carga. Es posible que sea lo mejor, que tenga a alguien en el cual puede confiar y darle un poco más de la carga. A la misma vez, los Lakers son un candidato al campeonato aún si LeBron no tiene que multiplicar sus esfuerzos.”

Analista dice que Westbrook ha querido llegar a Los Ángeles desde el 2019

Ramona Shelburne de ESPN reportó que Westbrook había estado buscando una manera para regresar a Los Ángeles desde el 2019. Antes del cambio, James y Westbrook hablaron de cómo el nivel de competitividad puede ayudar a llevar al éxito a sus compañeros.

“Durante varias semanas, Westbrook ha estado hablando con la estrella de los Lakers LeBron James sobre la posibilidad de jugar juntos, según fuentes,” detalló. “Ellos hablaron de entrenar juntos y como se motivaban entre ellos mismos en el gimnasio y en la cancha. A los dos se les conoce dentro de la NBA como personas que entrenan de manera insaciable, quienes siempre se mantienen en forma y lo temprano que llegan al gimnasio.”

Es parte de la razón por la cual Westbrook se mofó de la noción que tendría problemas coexistiendo con James y Anthony Davis. Westbrook explicó que su rol con los Lakers es hacerle la vida fácil a James. Los Lakers de la temporada 2020-21 se desmoronó cuando James y Davis tuvieron que lidiar con lesiones para terminar la temporada.

“LeBron es uno de los mejores jugadores en jugar este juego,” explicó Westbrook durante su conferencia de prensa de presentación, según USA Today. “Su habilidad de hacer todo en la cancha, me permite adaptarme y ver qué tengo que hacer. Estoy llegando a un equipo para ser candidato a ser campeón. Mi trabajo es para asegurarme que pueda hacer la vida fácil para él. Encontraré maneras para poder hacerlo durante el partido. En los que se refiere al manejo del balón y todo eso, no importa. Hay varias maneras de impactar el juego sin tener el balón en sus manos. He podido hacer eso durante varios años. Veré cómo lo pueda hacer.”

