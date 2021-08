Russell Westbrook habla por primera vez como jugador de los Lakers: ¿Qué dijo?

La noticia tiene un par de semanas pero Russell Westbrook finalmente tuvo la oportunidad de hablar por primera vez como integrante de has finally had a chance to make his first comments as a Los Angeles Lakers. El nueve veces All-Star está regresando a casa y no podía disimular su emoción en su primera conferencia de prensa como integrante del equipo.

Westbrook es solametne uno de dos jugadores en la historia de NBA que tengo un triple-doble de promedio, Westbrook no es mencionado frecuentemente entre los mejores 10 jugadores de la liga.

Durante su conferencia de prensa, el base contestó un pregunta sobre si tiene algo más que demostrar. Fue muy directo.

“No tengo que hacerlo,” dijo Westbrook al respecto. “He estado bendecido y agradecido de estar en esta lifa por tanto tiempo y tener la suerte de poder jugar y estar saludable. Cuando fui seleccionado en la NBA estaba motivado para demostarar que la gente estaba equivacada. … Cuando pude ir a la universidad, eso fue demostrándole a la gente que estaban equivocados. Pude salir del barrio y eso fue demosrándole a la gente que estaban equivocados. … Mi gran objetivo usar lo que uno tiene para impactar a los que están a su alrededor.”

Lo unico que Westbrook tiene pendiente en su hoja de vida es un campeonato. Eso es lo único que tiene que demostrar. Uniéndose con LeBron James y Anthony Davis le deb dar una mejor oportunidad de superar ese único cabo suelto que tiene en su carrera.





No hay duda de que Westbrook es un talento de elite, muchos cuestionaron si encajaba bien en el plantel actual de los Lakers. Él como LeBron les gusta tener el balón en sus manos. Uno de ellos tendrá que ceder el balón más de lo que están acostumbrados. Westbrook será un poco más flexible sobre la manera en la que enfrenta cada partido cuando comparte el piso con LeBron.

“Bron es uno de los mejores jugadores en jugar este juego,” dijo Westbrook sobre su nuevo compañero. “Tiene la habilidad de hacer cualquier cosa en la cancha, eso me permite a adaptarme. Mi trabajo es facilitarle el juego en lo que se refiere al manejo del balón, eso no importa, hay varias maneras para impactar el juego sin tener el balón en tus manos.”

LeBron y Westbrook solamente quieren ganar en esta etapa de sus carreras. Los dos pueden encontrar una manera de coexistar y un estilo ganador de baloncesto.

Westbrook siempre busca mejorar

Como mencionó Westbrook anteriormente, no tiene mucho que demostrar. Esta consolidado en la historia del baloncesto y sería un integrante del Saón de la Fama si se retira mañana. Ahora le toca jugar par el equio de su ciudad natal con algunos de los mejores jugadores del mundo. Sigue emocionado con la posibilidad de seguir aprendiendo.

“Estoy llegando a una organización increíble, con un gran equipo y jugadores de los que podrían aprender mucho,” indicó. “Cada año busco ser una mejor jugador y intentaré hacer eso aquí también.”

LeBron siempre fue genial en mejorar a sus compañeros. Westbrook no debe ser diferente. No, no es perfecto, pero el equipo cree que puede funcionar. LeBron no está en el negocio de simplemente traer a sus amigos para que jueguen con él. Tienen un plan para Westbrook y será fascinante para cómo juegan los Lakers esta temporada.

