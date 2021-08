Lakers pueden conseguir a titular en cambio con rival: ¿Cómo es?

El futuro de Dennis Schroder sigue estando incietro pero ahora hay una esperanza que Los Angeles Lakers pueda conseguir algo en retrorno por el base agente libre en un acuerdo de firma y cambio. Los rumores rodeando a Schroder han estado en silencio, pero los Celtics han estado hablando con el base, según Jake Fischer de Bleacher Report.

Todavía se tiene que ver si los Lakers quieran tomar más salario teniendo en cuenta la cantidad de impuesto de lujo que acumulan. Dan Favale de Bleacher Report sugiera que el escolta de los Celtics Josh Richardson es un nombre para tener en cuenta en una operación firma y cambio involucrando a Schroder.

“Parece que no quiere perder a nadie en el plantel por Schroder, quien tendrá que firmar un contrato de tres años con una garantizada,” notó Favale. “Eso es más justo. Pero Schroder les ofrece más ánimo, creación de tiros y armar de juego que Josh Richardson—quien hace mucho rato no ha sido el no ha sido el mejor Josh Richardson por mucho tiempo.

“Los Lakers pueden estar en contra de añadirle a su impuesto de lujo. Ellos optaron contra retener a Alex Caruso. Pero Richardson les da a un alero quien puede defender cuatro diferentes posiciones en situaciones cruciales, teoricamente, reparte el piso.”

¡Sigue la página de los Lakers en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Los Celtics consiguieron a Richardson en un cambio de temporada libre con los Mavs

Boston consiguió a Richardson en un cambio de temporada libre con los Mavericks al enviar a Moses Brown a Dallas a cambio del escolta. Richardson promedió 12.1 puntos, 3.3 rebotes y 2.6 asistencias mientras acertaba en un 33 por ciento en 59 apariciones con los Mavs esta temporada, en el cual incluya 56 partidos como titular.

El base jugó sus primeras cuatro temporadas en Miami donde se convirtió en titular en sus últimas dos campañas. Richardson fue titular con los Sixers durante en la temporada 2019-20 antes de ser cambiado a los Mavericks. El porcentaje de precisión de triples ha decaído en sus últimas tres temporadas después de tener 37.8 por ciento en 2017-18. Marcus Smart es otro nombre al cual fijarse ya que entra a su última temporada de su contrato de cuatro años, $51.9 millones.

Los Celtics pueden optar por firmar a Schroder que dejaría a los Lakers sin ningún tipo de compensación por el base. Adam Himmelsbach del Boston Globe describío la posibildad de una operación firma y cambio com “improbable”.

“Según fuentes, hay un interés mútuo entre Dennis Schroder y los Celtics, pero está considerando otras opciones,” detalló Himmelsbach por Twitter. “Además si llega a Boston es improbable que llegue como parte de un firma y cambio.”

INFORME: Los Celtics están interesados en firmar a Schroder a un contrato de corto plazo

Todo indica que hay un desacuerdo ya que Schroder sigue buscando un contrato lucrativo a largo plazo. Michael Scotto de Hoops Hype reportó que los Celtics prefieren firmar a Schroder a un contrato de uno o dos años.

“Los Boston Celtics tienen interés en fichar al base agente libre Dennis Schroeder, fuentes dentro de la liga la dijeron a HoopsHype,” enfatizó Scotto. “Los Celtics tienen una excepción libre de impuestos a su disposición y pueden llegar a un acuerdo a corto plazo. Schroeder y los Celtics pueden llegar a un acuerdo de un año o dos con una tercera de opción para el jugador.”

La corta estadía de Schoeder con los Lakers parece haber llegado a su final después de que el equipo hizo un cambio para conseguir a Russell Westbrook y después firmaron a Kendrick Nunn como agente libre. Según Keith Smith de Sportrac, los Celtics apenas están considerando firmar a Schroder a un contrato de corto plazo.

“Esto fue lo que me dijo una fuente sobre los Celtics y Dennis Schroder: Ambos lados tienen interés,” tuiteó. “Boston está interesado en un contrato a corto plazo, idealmente un año. Schroder sigue buscando más dinero de lo que pueden ofrecer los Celtics can offer o un contrato más largo.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Lakers hicieron oferta a agente libre de los Warriors: ¿Quién fue?

Esta es la versión original de Heavy.com por Jonathan Adams