Lakers hicieron oferta a agente libre de los Warriors: ¿Quién fue?

La gran parte del enfoque de Los Angeles Lakers‘ durante la temporada libre se trata de la edad de los jugadores que han fichado. Obviamente han firmado a jugadores de mayor edad como Dwight Howard, Carmelo Anthony y Trevor Ariza. Aún con esos fichajes, el equipopudo encontrar jugadores jóvenes.

Kendrick Nunn, Malik Monk y Talen Horton-Tucker tienen menos de 27 años de edad. Pero parece que los Lakers quisieron intentaron buscar más juventud. Según un informe de Alex Kennedy de Basketball News, Los Ángeles hizo una oferta por el agente libre de los Golden State Warriors Kelly Oubre.

Oubre decidió firmar con los Charlotte Hornets un por dos años y $25 millones, que era muy probablemente más de lo que le podían ofrecer los Lakers. Hubiese sido un fichaje interesante para el equipo. El jugador promedió 15.4 puntos por partido y es un defensor decente pero solamente tenía una precisión de 31.6 por ciento de triples. Oubre pudo haber sido un mejor fichaje que Ariza, pero más caro. Era mejor para el joven alero que fuese a otro lugar que a comparación de los Lakers que será dominado por vetaranos más experimentados esta temporada.

¿Algún fichaje importante conseguirán los Lakers?

No está claro en qué punto de la agencia libre los Lakers le hicieron la oferta a Oubre. Es difícil imaginar que fue en los últimos días ya que no había mucho dinero disponible. La oferta del equipo debió haber llegado en los primeros días de la agencia libre, previo al fichaje de Nunn.

En la actualidad, los Lakers tienen tres cupos más para llenar. Uno de esos puestos se espera que sea para Jared Dudley. Los últimos dos puestos pueden estar disponibles por un rato más. Con la liga veraniega disputándose, Los Ángeles espera poder ver qué pueden ofrecer sus novatos. El equipo ya tiene tantos veteranos que sería inteligente mantener uno o dos puestos dispoinbles para jugadores más jóvenes.

Ariza está contento por estar de vuelta en Los Ángeles

La primera movida por parte de los Lakers en la agencia libre era traer de vuelta a Trevor Ariza. Fue parte del equipo que ganó el título en el 2009. Hubo mucha especulación de que regresara a Los Ángeles en el pasado y ahora es una realidad. Está contento de regresar a la ciudad.





