[VIDEO] El terrible accidente de Romain Grosjean en F1

El domingo 29 de noviembre se llevó a cabo el gran premio de Bahréin de fórmula 1, jornada que se vio afectada por un aparatoso accidente al inicio del gran premio.

En la primera vuelta de la carrera, en la tercera curva del trazado de Sakhir, el piloto francés Romain Grosjean de la escudería Haas se salió de la pista y se estrelló contra el ruso Daniil Kvyat de Kvyat, chocando a una velocidad de más de 200 km/h, contra los bloques de hierros que rodean la pista, tras el impacto, el chasis del auto se partió en dos y la gasolina salió, provocando un incendio, que duró 27 segundos el cual siguió siendo televisado y le daba la vuelta al mundo del automovilismo y del deporte en general.

El francés de 34 años de edad, pudo salir milagrosamente del carro y alejarse de las llamas tras 27 segundos que parecían horas, para quienes presenciaron este terrible accidente. Las imágenes captadas, mostraron la hazaña del piloto y los auxiliares de la pista quienes lo ayudaron a salvar su vida. En la pista, fue trasladado a la ambulancia donde lo atendieron y luego fue llevado en helicóptero al Hospital Militar BDF donde determinaron que Grosjean había sufrido quemaduras en ambas manos y en sus tobillos, pero no presentó ningún tipo de fractura.

El director técnico de la escudería Haas, Günther Steiner, destacó la “rápida intervención de los equipos de emergencia de la competición.

Por su parte la Federación Internacional del Automóvil calculó que las llamas de este accidente eran 130 veces superiores a las que salen de un avión en el momento de despegar.

De inmediato la carrera fue interrumpida y se reanudó tiempo después con Lewis Hamilton de Mercedes, liderando la prueba, seguido por el holandés Max Verstappen de Red Bull y el mexicano Sergio Pérez de Racing Point.

En la mañana de este lunes, el equipo Haas dio a conocer el parte médico en donde su estado de salud es alentador y solo será baja “al menos” para la penúltima carrera de la temporada, este fin de semana otra vez, en Baréin, dijo la escudería.

“El tratamiento de las quemaduras que Grosjean sufrió en el dorso de ambas manos va bien. Grosjean recibió la visita de Guenther Steiner, director del equipo Haas F1, el lunes y se prevé que será dado de alta del hospital el martes 1 de diciembre”, ha señalado en un comunicado el equipo estadounidense.

Por su parte, el deportista envió un mensaje de agradecimiento desde el hospital donde se le pudo ver como tenía sus manos completamente vendadas.

“Hola a todos! Sólo les quería decir que estoy bien. Bueno, bastante bien como se puede ver. Muchas gracias por todos los mensajes, espero que se curen pronto para poder contestar a todos ellos. No estaba a favor del Halo hace unos años, pero creo que es lo mejor que hemos incorporado últimamente a la Fórmula 1. Si no fuera por él, no podría haber hablado con ustedes hoy. Gracias al personal médico del circuito y del hospital. Espero que pueda escribirles pronto algunos mensajes y contar cómo me va”, dijo.

Marion Grosjean, esposa de Romain publicó una fotografía en redes sociales luego del impactante incidente, donde aseguró que, gracias a sus dos hijos, quienes han creado un ‘escudo de amor’ es que su esposo pudo salir con vida de este suceso.

“Gracias a nuestros hijos que lo sacaron del incendio. Gracias a su coraje, su implacabilidad, su fuerza, su amor, su entrenamiento físico que probablemente también lo mantuvo con vida (Kim, Dan, los quiero). No se necesitó un milagro, se necesitaron varios ayer. Te beso”, escribió su esposa.

Mientras la carrera fue interrumpida, el piloto Lewis Hamilton utilizó su cuenta de Twitter para referirse sobre lo ocurrido. “Estoy muy aliviado porque Romain está bien. Los riesgos que tomamos son reales, para aquellos que olvidan que ponemos nuestras vidas en juego por este deporte que amamos”. Afirmó.

I'm so grateful Romain is safe. Wow… the risk we take is no joke, for those of you out there that forget that we put our life on the line for this sport and for what we love to do. Thankful to the FIA for the massive strides we've taken for Romain to walk away from that safely https://t.co/dG8AXmsbKN

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 29, 2020