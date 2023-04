Video: Encapuchados asaltan la casa de Leo Messi en Barcelona

Mientros Leo Messi se encuentra en París, Francia, intentando remontar el pálido momento que atraviesa el Paris Saint-Germain, este jueves trascendió que dos encapuchados ingresaron a la casa que el astro argentino aún posee en la ciudad de Barcelona, España, según muestran las imágenes difundidos por un programa de TV español.

Según informaron en “Y ahora Sonsoles”, ciclo que se emite por Antena 3, los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la madrugada, cuando dos individuos encapuchados y vestidos de negro se filtraron en la vivienda de Messi en el exclusivo barrio de Castelldefels.

“El robo se ha producido a las 2.23 de la madrugada. Dos individuos han saltado por uno de los muros laterales de vivienda, que es a cuatro vientos y está muy cerca de la playa. Han merodeado por la zona ajardinada que rodea la vivienda con vocación de forzar las puertas. Han intentado forzar diversas ventanas, un balcón e incluso intentaron forzar la puerta de un garage”, detalló Carlos Quilez, periodista especializado en sucesos del mencionado programa de TV.

Al finalizar su informe, Quilez confirmó que los delincuentes “no lograron” ingresar a la vivienda de los Messi. “Tras unos dos o tres minutos, depusieron su actitud, volvieron a saltar la medianera y se fueron justo antes de que llegara la policía”, concluyó.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del lujoso inmueble. De hecho, quedó registrado el momento en el que los intrusos logran escapar antes de que la policía ingresara al lugar.

En septiembre de 2021, a pocos meses de que Messi desembarcara en Francia para vestir la camiseta del Paris Saint-Germain, asaltantes ingresaron al hotel donde “La Pulga” y su familia se hospedaron inicialmente, y robaron un botín de alto valor.

Según publicó en aquel entonces el sitio The Sun, los sospechosos llegaron desde el techo del Royal Monceau, un lujoso hotel de cinco estrellas ubicado en la capital francesa, y descendieron hasta uno de los balcones de las habitaciones en donde encontraron una ventana abierta.

La situación se conoció a partir de la denuncia de una huésped, que aseguró que le faltaban pertenencias que había dejado en su habitación. Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron que dos hombres enmascarados habían irrumpido por una de las ventanas del sexto piso.

De acuerdo a la información publicada por el medio británico, la víctima era una asesora financiera de Dubai y habló con las autoridades al detectar la ausencia de un collar de oro valuado en 3.000 libras esterlinas (USD 4.042), pendientes de 500 libras esterlinas (USD 673) y 2.000 libras esterlinas (USD 2.700) en efectivo.

“Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La Policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj”, dijo la mujer en diálogo con The Sun.

Un diario francés se burló de Leo Messi con una polémica caricatura

En medio de las críticas que recibe por su desempeño en el PSG, un prestigioso periódico francés se burló Leo Messi. El prestigioso periódico lanzó una viñeta caricaturizando al futbolista de Paris Saint Germain a quien calificó de “acabado”.

El ciclo de Leo Messi en PSG parece estar llegando a su fin. Mientras el atacante argentino negocia la extensión de su contrato, la prensa francesa asegura que no aceptará la oferta del cuadro de la capital parisina. Otro sector de la prensa opina que Messi ya no le puede dar nada al multicampeón de la Liga 1.

😳MESSI, motivo de MOFA en FRANCIA😳 👀Ojo a la última viñeta de L'Equipe sobre Leo. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/ZKrXaAGgKX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 4, 2023

En ese sentido, la caricatura de L’Equipe da cuenta del pensamiento general del periodismo. “Messi, divinizado en Argentina, está de vuelta en el PSG”, reza el título del dibujo, que lleva la firma del artista visual Soulcié. En los brazos del argentino se ven agujeros. “Ups, otro balón perdido”, dice otra de las viñetas.

Esa segunda viñeta refiere al partido del pasado fin de semana ante Olympique de Lyon: derrota de PSG 1 a 0 como local. En ese encuentro, Messi perdió 26 balones y fue duramente criticado por la prensa.

