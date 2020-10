Jueza pide que Robinho vaya a prisión: ¿De qué acusan al brasileño?

Para el brasileño Robinho son horas complicadas en todo sentido, porque apenas días después de ver frustrado su tercer ciclo en el Santos de Brasil que lo vio nacer, ahora una ministra de su país pide públicamente que vaya a “cárcel inmediatamente”.

Damares Alves, ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil, hizo declaraciones públicas este lunes y fue tajante respecto a la situación legal de Robinho, quien en 2017 fuera sentenciado a nueve años de cárcel por un tribunal de Milán a raíz de su supuesta participación en una violación colectiva a una joven de de 23 años y de origen albanés.

“Cárcel inmediatamente, no tengo más que decir. Aún cabe recurso, pero la filtración de los audios… ¿Qué más quieren? Cárcel. Ningún violador puede ser aplaudido”, opinó Alves a los reporteros de Brasilia. Y respecto al ex Real Madrid y Manchester City, entre otros tantos clubes, la funcionaria se preguntó: “¿El tipo quiere volver al campo para posar como un héroe?”.

É simples: quando a pessoa está fora de si, não podendo responder por seus atos, e outro se aproveita desse momento de fragilidade para forçar uma relação sexual, isso é estupro!! Deixo aqui também um registro: a culpa NÃO É DA VÍTIMA! Cadeia para estupradores já. pic.twitter.com/ODnjjbFsb0 — Damares Alves (@DamaresAlves) October 20, 2020

El episodio al que hace referencia la ministra Alves ocurrió en 2013 y en una discoteca de Milán, a la cual Robinho asistió con su amigo Ricardo Falco. Pero a pesar de esta compleja situación legal que atraviesa el delantero brasileño, el 10 de octubre el Santos anunciaba su flamante incorporación para que afronte su tercer ciclo en la institución donde brilló cuando daba sus primeros pasos como profesional.

Sin embargo, la presión de los principales patrocinadores del club para que cancelen el fichaje fueron determinantes y las autoridades del “Peixe” dieron marcha atrás con la decisión.

NOTA À IMPRENSA O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

“Santos Futebol Clube y el atleta Robinho informan que, de mutuo acuerdo, decidieron suspender la vigencia del contrato firmado el pasado 10 de octubre para que el jugador pueda concentrarse exclusivamente en su defensa en el proceso que discurre en Italia”, reza el comunicado que el club que tiene como máximo ídolo a Pelé difundió en redes sociales.

El descargo posterior de Robinho

Consumada la cancelación de su contrato con Santos, Robinho no se quedó callado y decidió hablar con el programa “Aqui con Benja” (Fox Sports) para volver a desmentir las acusaciones en su contra y dar su punto de vista.

“El error fue no haber sido fiel a mi esposa, no cometí ningún error de violar a alguien, de abusar de alguna chica o salir con ella sin su consentimiento”, sentenció Robinho durante la entrevista con el citado medio televisivo.



Asimismo, expresó: “No tuve relación sexual con ella. Tuvimos relación entre hombre y mujer, relaciones que hombre tiene con la mujer, pero no llegó a haber ninguna relación sexual, ninguna penetración, nada de eso”.

“Infelizmente existe el movimiento feminista”

Por otra parte, Robinho también habló con el sitio UOL Esporte y realizó polémicas declaraciones respecto al movimiento feminista que crece día a día a nivel mundial.

“Infelizmente existe el movimiento feminista, muchas mujeres no son ni mujeres para hablar un portugués claro y que se levantan en contra porque hay cosas que el hombre puede responder y se toma con alguna connotación. Si yo hablo con usted (señalando al entrevistador), tiene una connotación diferente”, opinó Robinho.

Y continuó con su defensa: “Deben tener cuidado porque puede ser que tú bebas y no salgas para otro lugar porque te quedas con miedo, que no hables a las personas porque siento miedo. Mi mamá fue secuestrada, también sé de eso, pero también tengo un lado donde me acusan sin antes tener una sentencia final”.

Filtración de los pinchazos telefónicos

Para sumar otro revés al turbulento presente que atraviesa Robinho, el sitio GloboEsporte difundió los pinchazos telefónicos que utilizó la Justicia italiana para concluir en la condena de nueve años de cárcel para el futbolista de 36 años.

En uno de los audios publicados en exclusiva el pasado viernes, Robinho dialoga con el músico Jairo Chagas, quien actuó en la disco donde habría ocurrido la violación en manada a la denunciante del futbolista, y responde ante la preocupación del artista por el avance de la causa.

“Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”, asegura Robinho en la conversación con Chagas. Y agrega: “Menos mal que existe Dios porque yo ni toqué a la joven”. A continuación puedes escuchar los audios (en portugués).



En otro tramo de la charla, es Chagas quien narra con detalles algunas intimidades de aquella noche en 2013: “Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca”. A lo que el futbolista contesta: “Eso no significa follar”.

Tal como precisa el medio argentino Infobae, otros cuatro brasileños habrían participado en el acto calificado por la Procuraduría de Milán como “violencia sexual”, pero ellos abandonaron Italia durante el desarrollo de las investigaciones y, por tal razón, están siendo procesados de otra manera.

