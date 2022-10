Robert Lewandowski elogió a Xavi Hernández como entrenador

El delantero del FC Barcelona, ​​Robert Lewandowski, se ha sincerado sobre su traslado de verano al Camp Nou y ha admitido que le ha sorprendido gratamente la vida con los gigantes catalanes.

Lewandowski llegó en verano y se incorporó al Barça tras otra temporada traumática. La leyenda del club Xavi había llegado en noviembre para sustituir a Ronald Koeman tras un mal comienzo de campaña.

El delantero le ha dicho a Kanał Sportowy que cuando llegó para el entrenamiento de pretemporada con su nuevo club quedó gratamente sorprendido por la calidad que se ofrecía en las sesiones.

🗣Robert Lewandowski: “Cuando el Barça me llamó no me lo pensé ni dos veces. Muchas personas me dijeron que el club no estaba en su mejor momento, pero yo no pensaba en su pasado y sí en su futuro. Volveremos a estar entre los más grandes”, vía @Sportowy_Kanal. #FCBarcelona pic.twitter.com/Nj6DC50VuN — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) October 2, 2022

“Debo decirles que cuando tuvimos el período de preparación, no esperaba que fuera tan bueno y tan intensamente positivo. Esperaba que fuera más débil”, dijo. “Si tuviera que comparar estos preparativos con los del Bayern de Múnich, cómo se ve aquí y cómo fue con Holger Broich, estoy positivamente sorprendido de que sea realmente similar”.

Lewandowski formó parte del equipo del Bayern que derrotó al Barcelona 8-2 en la Liga de Campeones en 2020, pero dijo que las sesiones de entrenamiento en su nuevo club no son tan diferentes de las de los campeones de la Bundesliga.

“El entrenamiento es bastante duro, pero a menudo similar al del Bayern de Múnich, en cuanto a su calidad y correr sin balón”, agregó. “Conozco estas sesiones de entrenamiento y son realmente efectivas. Me sorprendió positivamente lo duro que fue el entrenamiento y cómo los enfrentamos. No quiero decir que nos empujamos al límite sin pensar. Todo estaba pensado. Me gusta porque es beneficioso y efectivo”.

El jugador de 34 años ha tenido un comienzo impresionante en Barcelona, ​​anotando 12 goles en sus primeros ocho partidos con el club y también aportando dos asistencias.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Lewandowski habló sobre Xavi

Lewandowski también se mostró feliz de compartir su opinión sobre el entrenador Xavi. El jefe del Barça también ha tenido un gran impacto en el club desde que asumió el cargo y aún no ha sido derrotado fuera de casa en La Liga.

El ex jugador del Bayern dice que Xavi sabe cómo quiere que el equipo mejore con respecto a la temporada pasada y siente que la calidad de las sesiones de entrenamiento del entrenador brillará a medida que avance la temporada.

“Creo que sabe cuándo gritar o aconsejar a un jugador. Hasta este momento, no me había dado cuenta de que si algo no iba bien, gritaba o tiraba botas en los vestuarios. Siempre explica todo claro, nos dice qué hacemos mal y cómo ajustarlo”, dijo. “Es consciente de lo que salió mal la temporada pasada al contrario de lo que soñaba y veo que quiere mejorarlo. Definitivamente estoy satisfecho con la calidad del entrenamiento aquí y lo que hacemos después. Algunos jugadores no se darían cuenta pero con mi conocimiento y experiencia sé lo importante que son estas preparaciones físicas. Puedo notar la diferencia cuando alguien no está bien preparado. En el contexto de toda la temporada, este es un gran valor”.

El equipo de Xavi ha ganado seis de los siete partidos de La Liga en lo que va de 2022-23, anotando 19 veces y concediendo solo una vez. La única decepción en la máxima categoría española hasta ahora ha sido un empate sin goles con el Rayo Vallecano en la jornada inaugural.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Yom Kippur 2022: ¿Cuándo se rompen las reglas del ayuno?