OFICIAL: Robert Lewandowski jugará en el FC Barcelona

El FC Barcelona anunció el sábado 16 de julio que llegó a un acuerdo con el campeón de la Bundesliga, el Bayern Munich por la transferencia del delantero polaco, Robert Lewandowski.

Los gigantes catalanes confirmaron la noticia en un escueto comunicado en la web oficial del club:

“El FC Barcelona y el Bayern de Múnich han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Robert Lewandowski, pendiente de que el jugador pase la revisión médica y la firma de los contratos.”

Principio de acuerdo con @FCBayern para el traspaso de Robert Lewandowskihttps://t.co/KEUDZlnfX6https://t.co/8F3aEgPWrP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 16, 2022

Lewandowski es el quinto fichaje de los catalanes en una ventana de fichajes ocupada. El internacional polaco se une a Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha y el joven Pablo Torre para mudarse al Camp Nou este verano.

El delantero llegará por una tarifa de 45 millones de euros, con 5 millones de euros en posibles complementos, según ESPN. Lewandowski ha hablado públicamente en varias ocasiones de su deseo de dejar el Bayern por el Barcelona y ahora se le ha concedido su deseo.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Lewandowski se unirá a la gira estadounidense del Barcelona

¡¡ÚLTIMA HORA!! FC Barcelona anunció que alcanzó un principio de acuerdo con el Bayern Munich por Robert Lewandowski. En cuanto supere la revisión médica y la firma de contrato, el traspaso será 100% oficial. Sí, los culés contarán con el mejor goleador del mundo. QUÉ BOMBAZO. pic.twitter.com/5d6sES59SA — Invictos (@InvictosSomos) July 16, 2022

Lewandowski ahora está listo para volar a los Estados Unidos para conocer a sus nuevos compañeros de equipo. Barcelona viajó a Miami horas antes de que se anunciara el acuerdo para una serie de partidos de pretemporada.

El delantero le dijo a Bild que viajará a los Estados Unidos pero que luego regresará al Bayern de Múnich para despedirse del club en el que ha sido protagonista desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en 204, anotando 344 goles en 375 partidos.

“Estos 8 años fueron especiales, no lo olvides. Me lo pasé muy bien en Munich. Voy a volar pronto, pero después del campamento de entrenamiento, regresaré para despedirme adecuadamente y organizar algunas cosas”, dijo. “Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Algo así puede suceder incluso en casa. Quería mantenerme en forma y entrenar con los muchachos de nuevo”.

Lewandowski cumple 34 años en agosto, pero sigue siendo uno de los delanteros más prolíficos de Europa. El polaco anotó 50 veces en todas las competiciones la temporada pasada y ha sido nombrado Mejor Jugador Masculino de la FIFA durante los últimos dos años.

¿Debutará en “El clásico” Lewandowski?

🔵🔴 Herbert Hainer, presidente del Bayern Munich, ha afirmado que "tenemos un acuerdo verbal con el FC Barcelona" por Robert Lewandowski pic.twitter.com/KD9nSIbQnv — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 16, 2022

El Barcelona podrá brindarle a Lewandowski su debut durante su gira y es posible que el delantero pueda tener sus primeros minutos contra el acérrimo rival Real Madrid cuando los dos equipos se enfrenten el sábado 23 de julio.

El primer partido de la gira de los catalanes llega el martes 19 de julio contra Inter Miami, pero el partido puede llegar demasiado pronto para Lewandowski, quien solo regresó a los entrenamientos de pretemporada en el Bayern esta semana.

El Barça también tendrá que arreglárselas sin el entrenador Xavi para la apertura de su gira. El club ha confirmado que el técnico no ha volado con el equipo por “razones administrativas asociadas a su pasaporte”.

Xavi está de regreso en Barcelona por el momento “se espera que se una al resto de la plantilla en Miami en los próximos días” una vez que se resuelva el tema.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Detienen en México a Rafael Caro Quintero: el capo más buscado por Estados Unidos