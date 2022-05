Rob Gronkowski habla sobre sus posibilidades de regresar al lado de Tom Brady: ¿Lo hará?

El regreso de Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers está lejos de definir los planes de su compañero de equipo de larga data Rob Gronkowski para la temporada 2022.

“Sí, no es el caso en este momento”, Gronkowski le dijo a TMZ Sports el jueves 28 de abril antes del Draft de la NFL en Las Vegas. “Sólo me estoy relajando, disfrutando de mi tiempo. Veremos.”

Luego de que Brady saliera del retiro el 13 de marzo, Gronkowski dijo en tono de broma que “hay una gran probabilidad” de que lo imite durante una visita a una peluquería en el área de Tampa el 16 de marzo. Gronkowski se ha mostrado menos comprometido desde entonces, incluyendo una mención sobre la inexistencia de conversaciones contractuales con los Bucs hasta el momento en una entrevista con SB Nation.

“De hecho estamos más lejos de mi compromiso previo a mi regreso al fútbol”, Gronkowski le dijo a TMZ Sports.

Por lo menos Gronkowski no ha dejado de ejercitarse. Una fotografía suya junto al corredor estrella de los Tennessee Titans Derrick Henry entrenando juntos circuló en redes sociales recientemente.

“Me mantengo en forma un poco, así que veremos si es que no pierdo demasiado el estado. Eso no será bueno para mí”, Gronkowski le dijo a TMZ Sports.

A pesar de haberse perdido cinco partidos debido a una lesión en 2021, Gronkowski mantuvo un alto nivel de rendimiento con 55 capturas por 802 yardas y seis touchdowns.

¿La montaña rusa de Gronk?

Gronkowski dijo en la peluquería que le dará “un pequeño susto” a Brady ya que “él me hizo lo mismo hace un par de meses” en su retiro de 41 días. Si eso es todo lo que está haciendo Gronkowski, ha hecho caer a todos los demás.

En la entrevista con TMZ Sports, Gronkowsky habló de sus actividades fuera del campo de juego, particularmente su fiesta del draft en Las Vegas, a medida que claramente adaptó un tono más humorístico respecto a su futuro. Incluso bromeó con que su fiesta podría inspirar un regreso “porque alguien me lanzará un balón en el escenario” durante la fiesta.

“¿Piensan que he pensado en el fútbol alguna vez esta semana? Diablos, no”, Gronkowski le dijo a TMZ Sports. “Ni por asomo.”

“En realidad, practicaré porque probablemente haya un balón de fútbol en el escenario o algo”, agregó Gronkowski. “Ahí es cuando empezaré con mis primeros entrenamientos.”

“Probablemente lo atrape, y diré, ‘viejo, extraño al fútbol’ justo en medio de la fiesta”, continuó Gronkowski. “Y puede que luego empiece a atropellar a todos — mis hermanos, puede que los atropelle. Haría que todos intenten tacklearme. Esa podría ser una de las actividades que Gronk Beach está probando — tacklearme en el escenario.”

Gronkowski incluso bromeó acerca de que bailar en la fiesta lo está ayudando para el fútbol.

“Siempre trabajamos sobre nuestro juego de piernas, y eso es lo que siempre me preparó para el fútbol”, dijo Gronkowski. “Como dije, puede que esta fiesta sea lo que me haga volver al fútbol por todos los movimientos [de baile] que estaremos haciendo.”

La postura de los Bucs sobre Gronkowski

El gerente general de los Bucs, Jason Licht, planea “dejar la luz encendida” para Gronkowski como lo hizo para Brady durante su retiro de 41 días.

“Él sabe que tiene un lugar aquí”, sostuvo Licht acerca de Gronkowski en una entrevista con Mad Dog Sports Radio vía JoeBucsFan.com en marzo.

El entrenador principal de los Bucs, Todd Bowles, señaló que las cosas “no están decididas aún, pero me siento bien al respecto” en relación a Gronkowski y el también agente libre Ndamukong Suh el domingo 24 de abril. Suh bromeó una vez sobre su regreso en redes sociales pero no se ha comprometido.

“Hay cosas que decidir, y veremos qué nos trae el draft, y seguiremos trabajando con esos muchachos también”, agregó Bowles.

