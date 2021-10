Richard Sherman hace una fuerte declaración sobre Kirk Cousins: ¿Qué dijo?

El mariscal Kirk Cousins acaba de ganarse el respeto de parte de uno de los mejores esquineros contemporáneos de la liga.

Richard Sherman, tres veces All-Pro y cinco veces pro-bowler, tuvo como invitado en su podcast del 27 de octubre al receptor de los Minnesota Vikings, Justin Jefferson, y defendió enérgicamente a Cousins de sus detractores.

Sherman opina acerca de Cousins: ´Nunca le dan el crédito que se merece´

En el “Richard Sherman Podcast”, Sherman le preguntó a Jefferson acerca de su adaptación a la NFL durante su año de novato y se tomó un momento para defender a Cousins.

“Kirk Cousins, la gente lo critica mucho, pero Kirk es buen jugador”, dijo Sherman. “Nunca le dan el crédito que se merece. Cuando juega bien, la gente dice: ´Bueno, está jugando bien´. Pero cuando comete algunos errores, lo destrozan”.

Jefferson estuvo de acuerdo con Sherman y dijo que confiaba plenamente en Cousins, quien podría acabar la temporada registrando 5012 yardas y 37 pases de anotación si mantiene su ritmo actual. Adujo que tener su casillero al lado del de Cousins ayudó a generar química entre ambos.

“Esa fue una buena decisión”, dijo Jefferson. “Fue bueno que nos asignaran casilleros contiguos para que podamos generar un buen vínculo. Solo quiero que Kirk siempre pueda jugar con confianza y que siempre sepa que yo, Adam (Thielen) y el resto de los muchachos lo apoyaremos.

Cambios en Cousins

Ya con diez temporadas en la NFL, no ha cambiado mucho la manera de lanzar el balón de Cousins ni tampoco su rutina previa a los partidos. Ha sido casi la misma persona desde que llegó a Minnesota.

Sin embargo, los Vikings han visto una mejoría en la línea ofensiva, lo que le está dando a Cousins una protección a la que no está acostumbrado. En la victoria 34 a 28 sobre los Carolina Panthers en tiempo suplementario, Cousins no fue capturado en todo el partido por primera vez desde 2019.

Ese partido fue el primero como titular para Christian Darrisaw, selección de primera ronda, como tackle derecho. Darrisaw se perdió bastante tiempo durante la offseason debido a una lesión en la ingle por la cual fue operado. Fue titular en lugar del veterano tackle, Rashad Hill.

Agregar a Darrisaw a la línea ofensiva titular selló un esfuerzo reciente para fortalecer al grupo. En los últimos cuatro años, Los Vikings han utilizado altas selecciones de draft para mejorar la línea ofensiva. Todos los titulares de la línea ofensiva en la semana seis fueron seleccionados en la primera o segunda ronda de los drafts de los últimos cuatro años.

Su surgimiento podría significar un nuevo período de optimismo -no sólo para la línea ofensiva, pero también para Cousins, quien ha prosperado esta temporada.

Ya se ha ganado el respeto de ex jugador de los Vikings y miembro del Salón de la Fama, Cris Carter, quien admitió que cambió su postura hacia Cousins.

“El tipo está jugando muy bien. Voy a ser sincero, Kirk Cousins no ha sido mi mariscal de campo favorito desde que empecé a cubrir a los Minnesota Vikings, pero ya no me escucharán quejarme de él”, dijo Carter en Good Morning Football, de NFL Network. “Felicito a Cousins por lo que está haciendo con los Vikings. Se merece un reconocimiento especial. Sabe llevar muy bien los partidos. Y además es uno de los mariscales de campo más precisos en toda la NFL”.

Cousins tendrá la posibilidad de mostrar su mejor versión este domingo cuando los Dallas Cowboys visiten el U.S. Bank Stadium para un partido de Sunday Night Football en Halloween.

