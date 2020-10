Repudio total contra el Arsenal tras despido de su mascota ¿por qué lo hicieron?

Hace unos meses atrás varios clubes de la Premier League estaban hablando de despidos de varios de sus empleados ya que ellos no tenían el dinero para poder subsistir. Ahora estos mismos equipos están gastando cantidades exorbitantes en el libro de pases del verano.

Uno de ellos ha sido el Arsenal quien anunciaron el lunes que pagarán la cláusula de rescisión de casi US$53 millones por el volante ghanés del Atletico de Madrid, Thomas Partey.

Ese mismo día anunciaron que despidieron al hombre que ha sido la mascota de su equipo durante los últimos 27 años. The Athletic reportó que Jerry Quy ha sido la persona que se convertía todos los sábados en los que Arsenal jugaba de local como el legendario Gunnersaurus, el dinosaurio hincha del equipo londinense que se convirtió en un reconocido símbolo del equipo.

El club anuncio que decidió despedir a Quy porque el club tenía que recortar gastos por causa de la pandemia. Esto fue parte de los 55 puestos que consideraron redundantes y fueron eliminados.

El modelo de negocios de Arsenal depende mucho de lo que genera el equipo el día de los partidos y la ausencia de fanáticos en las gradas además de cancelaciones de eventos como conciertos y conferencias han afectado al club. Esto ha sido impactante al equipo aunque el valor de su propietario, el estadounidense Stan Kroenke, sigue estimado en US$8,300 millones.

Tan fuerte fue el golpe de ver afuera a un personaje tan querido por los hinchas del fútbol inglés que varios clubes enviaron un mensaje solidario a la famosa mascota.

You've got a friend in me @Gunnersaurus 🤜🤛 #Jubas pic.twitter.com/06jsywj5CL

Leyendas del equipo, como Ian Wright salieron a dar su apoyo a Quy.

“Terrible noticia. Te quiero, Jerry,” dijo el legendario goleador del equipo.

Hasta algunos equipos en otras partes del mundo han salido a dar su respaldo y hasta perdirle a Arsenal que llegue Gunnersaurus en “condición de préstamo”. Como lo hizo el equipo de Forward Madison de la tercera división de Estados Unidos.

BREAKING: Forward Madison has submitted a bid to bring in Gunnersaurus on loan. 🔁

We can pay in cheese curds. #SaveGunnersaurus pic.twitter.com/W0M7ye2fIe

— Forward Madison FC (@ForwardMSNFC) October 5, 2020