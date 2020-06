El Atleti comienza a pensar en la vida sin uno de sus pilares en el mediocampo

Parecen estar contados los dias para el ghanés Thomas Partey con la institución colchonera. En las últimas horas el volante parece estar cerca de irse a tierras londinenses para unirse al Arsenal.

El jugador tiene una cláusula de rescisión de €45 millones en su contrato que lo tiene ligado al club madrileño hasta el 2023 y Los Gunners están dispuestos a activarlo. Lo que también se sabe es que el Atleti ya sabe que esto va a ocurrir y todo indica que ellos comenzarán la búsqueda por un reemplazo.

El equipo de Mikel Arteta ha estado enfocado en el seleccionado ghanés desde hace un rato. El padre del jugador confesó en el mes de abril durante una entrevista con TruFM en Ghana que recibió una propuesta por parte del Arsenal y que su hijo está dispuesto a irse al fútbol inglés la próxima temporada.

Habilidades de Thomas

Otro que le ha dicho al jugador colchonero que se fuera para el Norte de Londres es el jugador del Fatih Karagumruk turco, Joseph Attamah Larweh. El jugador que conoce a Thomas desde la infancia y ha jugado con él en la selección de su país le ha dicho que es tiempo para un nuevo reto.

“Estaré feliz si se va para Arsenal. Lo ha hecho todo con el Atleti y se reconoce como uno de los mejores jugadores allí también. Él tiene que dejarle saber a la gente que es capaz de ser existoso en otros lugares, no solo en España,” indicó Larweh en un entrevista con Citi Sports.

Esto se rumora teniendo en cuenta que el club londinense está pasando por problemas financieros por causa del coronavirus, pero se sabe que el equipo necesita que reforzar su mediocampo después de una temporada en la cual el plantel tuvo muchas bajas por lesión.

Para poder hacer esta transacción posible, Arsenal tendrá que vender jugadores. Uno del cual se especula que no estaría en los planes del técnico español es el volante Matteo Guendouzi.

Conferencia de Prensa Simeone

Durante estas últimas dos temporadas, Thomas se ha vuelto en parte íntegra del mediocampo rojiblanco. Es uno de los jugadores que se ha ganado la confianza de Diego Simeone y para el argentino es vital en su esquema y lo ha mencionado en varias conferencias de prensa.

Por las características de los medios, Thomas es el que mejor entiende esa posición de traslación y transición de defensa a ataque con disparo y llegada, asistencias y pases entre líneas. Cuando está a nivel con continuidad, es tan importante que lo buscan los mejores equipos de Europa.

Solamente esta temporada ha jugado en 28 partidos, apenas entrando como recambio en cuatro ocasiones. Fue una de las figuras en el enfrentamiento ante Liverpool en octavos de la Champions cuando eliminaron la los campeones defensores del torneo.

Este rendimiento ha generado el interés de varios equipos en Europa y hay algunos expertos que ya lo catalogan entre los mejores medios del mundo.