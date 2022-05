El representante de Robert Lewandowski habla por primera vez: ¿Se irá al Barcelona?

El representante de Robert Lewandowski habló por primera vez sobre las especulaciones sobre el futuro del delantero y ha dejado claro que el internacional polaco sueña con fichar por el Barcelona.

Pini Zahavi le dijo al diario Bild de Alemania que se sintió obligado a hablar debido a la insistencia continua del Bayern de Múnich de que el jugador de 33 años debe terminar su contrato en el club que se extiende hasta 2023.

“Para Lewandowski, el Bayern ya es historia”, dijo. “En realidad, no quería hablar en público porque tengo un gran respeto por este club histórico. Sin embargo, no puedo dejar de reaccionar ante las declaraciones de Hasan Salihamidzic. No, no hubo oferta del Bayern. A Robert le gustaría dejar el FC Bayern después de ocho años juntos en los que dio todo al club. Ahora, con casi 34 años, tiene la oportunidad de cumplir un sueño de toda la vida e incorporarse al club que siempre soñó. ¿Por qué el FC Bayern le niega esta oportunidad?

El director deportivo del Bayern Múnich, Hasan Salihamidzic, había criticado previamente a Zahavi en una entrevista con Sport1. El jefe del club acusó al agente de intentar alejar al delantero del campeón de la Bundesliga, según informó Yahoo Sports.

“Recibió una oferta. No sé qué le dijo el agente a su jugador, pero definitivamente hicimos una oferta”, dijo. “Tuvimos una conversación con el consultor y dijimos muy claro cómo imaginábamos el futuro, con una suma y términos muy claros. Tiene un asesor que ha girado la cabeza y la ha girado todo el año. No está todo claro.”

¿El dinero no es un problema?

El entrenador del Barcelona, Xavi, ya ha dejado claro que Lewandowski es una opción para el club este verano, aunque la difícil situación económica del club puede dificultar el traspaso.

Sin embargo, Zahavi ha ofrecido a los gigantes catalanes algo de esperanza en lo que respecta a las finanzas. El agente del delantero insiste en que ni él ni su cliente están especialmente interesados en el dinero.

“Para Robert, el asunto está muy claro: quiere dejar el FC Bayern este verano. Aquí a nadie le importa el dinero, ni a Robert ni a mí”, dijo. “Hace meses que no se siente respetado por los mandos, esa es la verdad. El Bayern no perdió al jugador Lewandowski, sino a la persona Robert”.

El Barcelona ya ha hecho una primera oferta por Lewandowski de 32 millones de euros, según Bild.

Zahavi le da una adviertencia al Bayern

Zahavi también advirtió al Bayern que no sería una buena idea obligar a Lewandowski a terminar su contrato. El veterano ya ha admitido que no firmará una renovación de contrato y ha instado a ambas partes a buscar una solución a la situación.

El agente de Lewandowski también afirmó que el delantero sabía que el Bayern deseaba reemplazarlo con el delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

“Por supuesto que puedes mantener a Robert por un año más, para ser justos, tiene un contrato hasta 2023, pero no te lo recomendaría”, dijo. “[Es una] persona muy inteligente, no solo el mejor delantero del mundo. Sabe exactamente lo que sucede a su alrededor y lo que había planeado el FC Bayern. Entonces, Robert supo todo el tiempo que el Bayern quería reemplazarlo con Haaland. Incluso el padre de Erling lo confirmó, diciéndole en una conversación personal hace algún tiempo: ‘Mi hijo viene al FC Bayern por el 50 por ciento’. El mundo del fútbol es grande, pero no hay secretos…”

El Bayern terminó perdiendo a Haaland. El internacional noruego ha firmado un acuerdo para unirse al Manchester City, campeón de la Premier League, al final de la temporada.

