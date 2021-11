Emocionante reencuentro entre Ronaldinho y Eto’o [VIDEO]

El FC Barcelona ha visto a muchos grandes jugadores llevar el famoso escudo blaugrana a lo largo de la ilustre historia del club y dos auténticas leyendas del club se reunieron hoy, cuando Ronaldinho y Samuel Eto’o se encontraron en Qatar.

Los dos jugadores fueron captados compartiendo un cálido abrazo y charlando, aunque también hubo tiempo para divertirse un poco, según informa Marca. “¡¿Eres mayor, eh?!” dijo un sonriente Ronaldinho a su excompañero.

Los dos jugadores disfrutaron de una exitosa etapa jugando juntos en el ataque con el Barcelona bajo la dirección de Frank Rijkaard, ganando dos títulos de La Liga y devolviendo la Copa de Europa al Camp Nou en 2006.

Ronaldinho apoyando a Xavi

Sin duda, Ronaldinho y Eto’o han tenido mucho de qué hablar y seguro que estarán atentos a los últimos acontecimientos en el Camp Nou, donde el excompañero Xavi ha vuelto como entrenador del club.

El brasileño ha ofrecido sus pensamientos sobre el nuevo entrenador y respalda al ganador de la Copa del Mundo para ayudar a traer el éxito de regreso a Barcelona, según informó Yahoo Sports.

“Creo que mejorará al Barcelona porque es un gran entrenador”, dijo Ronaldinho en su nueva aplicación oficial. “Como jugador, todos hemos visto su fútbol, y como entrenador lo ha hecho muy bien. Espero que le vaya bien, y espero que el Barça vuelva a estar arriba después de un gran año. Todos los que amamos Barcelona lo esperamos”.

Xavi jugó junto a ambos atacantes durante sus 17 años en el primer equipo donde hizo 767 partidos y recogió 25 trofeos con los gigantes catalanes.

Eto’o también dio la bienvenida a Xavi a casa con una publicación en Instagram.

Xavi confiado en la clasificación de la Liga de Campeones

Xavi ya ha superado su primera prueba como técnico del Barcelona al vencer 1-0 al Espanyol en un derbi local el sábado 20 de noviembre en el Camp Nou por La Liga. El nuevo técnico ahora tiene que enfrentarse a la clasificación para la Liga de Campeones y un partido contra el Benfica el martes 23 de noviembre.

Una victoria de los catalanes enviará al Barça a octavos de final, y Xavi dijo en rueda de prensa que no quiere pensar en otra cosa que en una victoria, según ha informado ESPN.

“No estoy contemplando perder. Lo que he vivido en Barcelona es ganar. Dar un mensaje en caso de no clasificar es pensar en términos negativo ”, dijo. “Soy muy positivo. Me visualizo ganando el martes y marcando goles. Nadie me puede quitar eso. Bueno, el Benfica puede si nos gana, pero por ahora déjame soñar”.

El Benfica ganó 3-0 al Barcelona en el partido inverso en Portugal en septiembre y no debería faltar la confianza en el Camp Nou, ya que apuntan a clasificarse del Grupo E junto con el Bayern de Múnich.

Mientras tanto, Xavi tiene una serie de problemas de lesiones con los que lidiar antes del partido. Jugadores clave como Ansu Fati, Pedri, Sergio Agüero y Martin Braithwaite no están disponibles, mientras que Sergiño Dest, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto también son dudas.

