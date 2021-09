Real Madrid vs Villarreal: Hora y Cómo ver el Live Stream

Después de la categórica goleada ante Mallorca, el Real Madrid quiere seguir por el camino triunfal y buscará los tres puntos como local ante el Villarreal. Aquí lo puedes ver en vivo.

“Vamos a enfrentarnos a un equipo que tiene mucha calidad, experiencia, buena organización, costumbre de jugar partidos a un nivel alto… El partido es muy muy importante, nos gustaría hacerlo bien, para ganar al Villarreal tienes que hacer todas las cosas bien”, explicó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre los problemas defensivos: “Es un aspecto que tenemos que mejorar, en este periodo de la temporada hay siempre algo que tiene que mejorar, creo que tenemos más calidad adelante y el aspecto defensivo lo tenemos que trabajar juntos. Lo hicimos con más agresividad en el partido contra el Mallorca y es el plana seguir los próximos partidos”.

Esto dijo de las rotaciones: “Es un tema que tengo que gestionar bien, das descanso a un jugador, el sustituto lo hace muy bien y después tienes que dejar en el banquillo al jugador que lo ha hecho bien. Al final es siempre meter un equipo que pueda ganar el partido teniendo en cuenta estas consideraciones, esto tengo que hacerlo, los jugadores que no han jugado tienen más posibilidad de jugar el próximo partido porque esta más frescos”

Por su parte, Unai Emery, DT del Villarreal explicó esto sobre el partido: “Es un reto y tenemos retos constantes, motivaciones claras para buscar una regularidad que todavía no tenemos. Es verdad que nos han pasado cosas que nos han hecho ir con algo de retraso . Llegamos con ganas e ilusión de ofrecer un partido competitivo. Venimos de competir con grandes equipos como el Chelsea o el Atlético y ahora nos enfrentamos a un gran Madrid. Están en un gran momento, mantienen jugadores y estructuras importantes. Futbolistas con brillo, como Asensio el otro día o el gran momento de Benzema. Vienen de golear en casa los dos últimos partidos por seis a uno y cinco a dos, y eso es algo que nos reta y nos motiva para ver cómo podemos estar contra ellos”.

Asensio se queda en el Madrid

Aunque todo parecía que el habilidoso atacante tenía las horas contadas en el Real Madrid, su representante, Horacio Gaggioli, reconoció que Ancelotti frenó su salida del club merengue.

“Cuando Marco se quedó, sabíamos el nivel que hay en el Madrid en el medio, quizá uno de los mejores medios del campo del mundo. Casemiro, Modric, Kroos… ¿Dónde jugamos? No por no tener fe en Marco, pero él siempre estuvo acostumbrado a hacer goles de media punta. Jugadores con su calidad pueden jugar también por las bandas. Sabíamos que el año después de la lesión iba a ser muy difícil y que el Madrid no puede esperar, que tiene que ganar todos los domingos y que recuperarse en el Madrid no es fácil”, expuso.

Alaba no reniega su afecto por el FC Bayern

El defensa austríaco y flamante refuerzo del club de la capital española quiso alejar los malos comentarios que aseguran un cierto olvido y traición con su ex club, el Bayern Múnich.

“No significa que ya no ame al Bayern. Simplemente fue un día de lo más especial para mí. Fue el comienzo de una nueva etapa, pero para nada quería provocar a los aficionados del Bayern, donde pasé trece años maravillosos. Siempre estaré agradecido a la afición y al club por darme la posibilidad de desarrollarme como persona y jugador. Múnich se convirtió en mi segunda caso. No quise herir sensibilidades”, comentó sobre este asunto.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este sábado 23 de septiembre desde las 3PM ET, 12PM PT.

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

ESPN +

