Real Madrid vs Mallorca: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Real Madrid de Carlo Ancelotti busca los tres puntos para seguir en la pelea de LaLiga; enfrente tendrá al ascendido Real Mallorca. Aquí puedes ver este partido.

El equipo de la capital española viene de ganar agónicamente en el mítico Mestalla ante Valencia por 1-2 y está a 1 punto del líder, Atlético de Madrid.

“Con esa actitud siempre sale bien, después con la calidad que tiene el equipo… Pero ese espíritu es la base de los resultados que hemos conseguido. Siempre hemos luchado ahsta el final”, expresó Ancelotti al ser preguntado sobre el espíritu del equipo Merengue en la rueda de prensa previa al partido.

💬 @MrAncelotti: "El espíritu es la base de los resultados que hemos conseguido. Siempre luchamos hasta el final."#RealMadridRCDMallorca

Sobre el momento del FC Barcelona dijo: “Por la experiencia que tengo, todos los equipos tienen antes o después problemas. Ahora nos sale bien y el entrenador tiene que trabajar para resolver los problemas. Nada más”.

“En defensa, estamos al 60 o 70% y hasta ahora lo hemos hecho bien. Cinco partidos fuera en campos complicados con buenos resultados significa que el equipo tiene pelotas”, concluyó.

Por su parte, Luis García Plaza, DT del Mallorca, valoró esto sobre los gigantes de España previo al choque ante el Madrid: “Los Madrid o Barça que hicieron 100 puntos son difíciles de repetir. Tenían una superioridad tan abismal que cuando jugabas con ellos te sentías pequeño. Ahora siguen siendo superiores que el resto de equipos de LaLiga, pero hay clubes que se les han acercado. Se puede competir con ellos. Si tienes tu mejor partido puedes puntuar o ganar”

Militao se adueña del lugar vacío que dejó Sergio Ramos

Cuando todo era misterio sobre como iba afianzarse en defensa el Real Madrid tras la partida de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain, el central brasileño lo aprovechó de gran manera.

Militao sumó experiencia y criterio con la camiseta blanca, pero además lo acompañan las estadísticas. El balance de los 19 partidos consecutivos que lleva disputados con el Madrid es de 12 triunfos, 6 empates y 1 derrota, con 16 goles recibidos. En la presente temporada es el único defensa que lo ha jugado todo: 5 partidos y suma 450 minutos.

La estrella de River que estuvo a un paso del Madrid

River: el insólito "descubridor" de Julián Alvarez y su prueba en el Real Madrid ⚪️🔴

Julián Álvarez, con 21 años, es una de las grandes estrellas de River Plate y de La Liga Profesional de fútbol argentina, pero pocos conocen que estuvo muy cerca de fichar con el club español.

Cuando tenía 11 años, Piero Foglia, director deportivo del Club Atalaya de Córdoba y reclutador de talentos, lo llevó al Real Madrid. “Siempre se quedó ahí en Calchín y no estaba fichado en AFA. Por una relación que tenía con un director deportivo del Real Madrid me atreví y estuvo a la altura. Jugó un torneo, salió campeón, pero no podían ficharlo en FIFA y había que esperar hasta los 16 años. Si hubiera estado la misma reglamentación con la que Messi firmó en Barcelona, Julián hubiese fichado por el Real Madrid”, explicó Foglia.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 22 de septiembre desde las 4PM ET, 1PM PT.

Un equipo de lujo el de @ESPN @ESPNDeportes para las emisiones de la #LaLiga en ESPN/ABC/ESPN Deportes en los Estados Unidos

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

ESPN +

