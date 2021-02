Real Madrid vs Valencia: Hora y cómo ver el Live Stream

El Real Madrid busca los tres puntos de local en el Alfredo Di Stéfano ante el Valencia para no perderle pisada al líder de LaLiga, el Atlético de Madrid.

Aunque viene de ganar al Getafe por 2-0, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane atraviesa una fuerte crisis debida a malos resultados y buscará seguir por el camino triunfal cuando reciba al necesitado Valencia, que igualó 1-1 ante el Athletic Club y ocupa la posición decimosegunda.

El análisis de Zidane sobre el partido ante Valencia: ” “Queremos seguir con lo que hacemos. La energía es buena. Es un partido para reivindicarnos y crecer. Los jugadores están comprometidos”

Sobre los rumores externos: “Sabemos la presión que supone el Madrid. Nosotros a lo nuestro, a lo que podemos controlar. Sabemos que podemos conseguir cosas grandes y vamos a meter toda nuestra energía en estas dos competiciones”.

“No lo preparamos mucho, pero al final pasamos un poco de tiempo antes del partido para hablar y organizarlo y los jugadores lo han interpretado muy bien. Y es bueno, cuando es un dibujo que no estás acostumbrado, y resulta que ha sido un buen partido y bien hecho”, expresó Zidane.

Sobre las posibilidades de su equipo en LaLiga: “no creo que le gente piense que vamos a perder la Liga. Siempre piensan que se puede ganar, seguimos a lo nuestro y pelear. Hay muchos partidos”.

El mediocampista del conjunto visitante, Carlos Soler aseguró que pueden llevarse los tres puntos del estadio Alfredo Di Stéfano.

“Somos el Valencia y tenemos que ir a todos los campos a ganar. Este club es muy grande y es una buena oportunidad para ganar y coger más confianza”, expresó el canterano.

“Ganar al Real Madrid nos daría un impulso importante para las próximas jornadas. Tenemos un calendario duro y apretado. El partido contra el Real Madrid tenemos que afrontarlo con nuestras armas”, concluyó.

