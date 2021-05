Real Madrid vs Osasuna: Hora y cómo ver el Live Stream

El Real Madrid busca los tres puntos ante el Osasuna para seguir en la pelea por LaLiga española. Aquí puedes ver el partido en vivo.

El conjunto dirigido tácticamente por Zinedine Zidane quiere conseguir un triunfo para seguir en la lucha junto al Atlético de Madrid, FC Barcelona y Sevilla.

💬 Zidane: ''Hay tres puntos en juego y vamos a hacer todo para ganar.''#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/Ndwx2QXV2h — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2021

“Estamos peleando y creo que como hasta ahora hay que estar concentrados en el día a día, porque se preparan todos los días. Estamos cerca del final de temporada y solo nos centramos en el partido de mañana. Vamos a hacer todo para ganar”, expresó Zidane en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre la apasionante definición del torneo español: “No, la Liga siempre es muy difícil y lo va a ser hasta el final. No me alegro de las derrotas de los rivales. Vamos a intentar ganar esta Liga hasta el final. Faltan siete partidos y no pensamos en el final”.

“No lo sé, lo importante es sumar el máximo de puntos posibles. Van a luchar todos hasta el final por la Liga”, concluyó.

Ramos sigue lejos de las canchas

Desde el pasado 13 de marzo que el capitán merengue no juega un partido oficial con la camiseta de Real Madrid. Si bien ya se entrena a la par de sus compañeros, la baja ante Osasuna pone en duda su participación en el partido de semifinales de vuelta ante Chelsea por la Champions League.

De esta manera el conjunto de la capital española suma las bajas de peso de Mendy, Valverde y la reciente de Dani Carvajal. Algo que complica el armado del equipo en la recta final de la temporada.

¿Sigue Lucas Vázquez?

🚨 Lucas Vázquez está cerca de renovar. El club le ha hecho una oferta con una subida de ficha a 5M (cobra 3,5M). ¿Estás de acuerdo con su renovación? ❤️ Like: Sí

🔃 RT: No pic.twitter.com/MhwTMMIMml — Real Madrid (@realmadridnote) April 30, 2021

Con pocos minutos en el pasado y siendo una pieza fundamental en el plantel, la renovación de Lucas Vázquez pasó a ser prioritario en las oficinas del máximo ganador de Champions League.

El polifuncional jugador termina su vínculo con la institución Blanca el próximo 30 de junio y el gigante alemán Bayern Munich sigue de cerca sus pasos y según rumores le mejoraría la ficha actual de 3.5 millones de euros.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este sábado 1 de mayo desde las 3PM ET, 12PM PT.

