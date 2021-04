Ex Real Madrid confesó difusión de pornografía infantil: ¿Lo condenaron a prisión?

Cristoph Metzelder, exfutbolista alemán que jugó en Real Madrid entre otros importantes equipos, se declaró culpable este jueves por haber distribuido pornografía infantil y apenas recibió 10 meses de libertad condicional, según informa el diario alemán Bild.

Según el veredicto consignado por Bild, el Tribunal de Distrito de Düsseldorf consideró probado que Metzelder, de 40 años, había transmitido archivos de pornografía infantil a través de WhatsApp en 26 casos. En un caso, fue multado por posesión.

En las grabaciones se puede ver niñas, menores de diez años, que son víctimas de graves abusos sexuales, informa Bild.

Kommentar – Dieses ekelhafte Selbstmitleid ist unfassbar https://t.co/KCJ9ojjr9T — BILD (@BILD) April 29, 2021

La jueza Astrid Stammerjohann, a cargo del proceso judicial contra el subcampeón del mundo con Alemania en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, anunció que el exfutbolista ahora debe permanecer impune durante dos años e informar de cada cambio de residencia al tribunal local de Düsseldorf.

Dos videos que mostraban violentos abusos sexuales fueron agravantes para la condena contra Metzelder

De acuerdo a la evaluación final del tribunal reportada por Bild, Metzelder nunca antes había entrado en conflicto con la ley para que la sentencia sea más importante.

Asimismo, la jueza Stammerjohann considera que el acusado mostró un arrepentimiento sincero, admitiendo los hechos, e iniciando la terapia por iniciativa propia.

“Acepto el castigo y pido perdón”: el ex Real Madrid Christoph Metzelder se declaró culpable en el juicio por distribuir pornografía infantil https://t.co/qHZ26AaTHu — Infobae Deportes (@infobaedeportes) April 29, 2021

Bild detalla que, según la resolución comunicada por el juez, dos videos enviados por Metzelder que mostraban graves abusos sexuales durante varios segundos fueron los que agravaron la condena.

Las sospechas contra Metzelder comenzaron en septiembre de 2019, cuando medios como Bild comenzaron a mencionarlo como sospechoso de estar involucrado en la investigación por difusión de pornografía infantil, a pesar de que las autoridades a cargo no habían revelado la identidad del acusado.

“Declaración parcial” de Metzelder y pedido de disculpas a las víctimas

El diario Marca recogió tramos del testimonio de Cristoph Metzelder, en la causa por difusión de pornografía infantil, y habla de una “confesión parcial” por parte del exfutbolista.

“Obtuve imágenes e hice capturas de pantalla de sitios web de libre acceso. Intercambié fantasías extremas en el chat”, señaló Metzelder ante la magistrada.

💥 El discurso de Metzelder desde el banquillo de acusados en su juicio por distribución de pornografía infantil ⚖ https://t.co/Q34x4i62fl — MARCA (@marca) April 29, 2021

“Nunca estuve en foros ni en la Darknet. Pero mi culpa sigue siendo por estos archivos incriminados ”, añadió Metzelder según Bild.

A continuación, el exdefensa del Borussia Dortmund pidió disculpas a las víctimas involucradas en su irresponsable accionar: “Acepto el castigo y pido perdón a las víctimas de violencia sexual. Tendré que vivir con esta culpa como parte de la sociedad el resto de mi vida”.

Tras conocerse la leve sentencia contra Metzelder, el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, dialogó con Bild y dio su opinión respecto a la resolución.

“El caso muestra que la pornografía infantil no solo ocurre en el borde, sino en el medio de nuestra sociedad, todos los días. No debemos y no cejaremos en nuestra lucha contra la pornografía infantil y el abuso infantil. Para ello también dependemos de los ciudadanos. Es por eso que mi llamado para todos nosotros es: Eche un vistazo, hable con alguien si tiene un sentimiento extraño, especialmente ahora en la crisis de Coronavirus, los niños necesitan nuestra protección”, sugirió Reul al citado medio.

La reacción de Lukas Podolski, excompañero de Metzelder en la selección de Alemania, tras conocer el fallo

A pesar de haber sido compañeros en el seleccionado alemán de fútbol, Lukas Podolski no tolera el fallo de la justicia contra Cristoph Metzelder y expresó su repudio vía Twitter.

“Repugnante”, escribió Podolski, de 35 años, en su cuenta de Twitter, publicación a la que acompañó con una imagen del diario Bild en la que informa la sentencia que recibió Metzelder por distribuir pornografía infantil.

Podolski actualmente juega en el Antalyaspor de la Superliga de Turquía.

LEER MÁS: Pep Guardiola confirma por error el próximo fichaje del Barcelona: ¿Quién es?

Sigue a AhoraMismo en Instagram