Real Madrid vs FC Shakhtar Donetsk: Hora y cómo ver el Live Stream

Real Madrid se quiere hacer fuerte de local y busca un buen resultado ante FC Shakhtar Donetsk para afianzarse en la UEFA Champions League. Aquí lo puedes ver en vivo.

El conjunto de la capital española marcha segundo, debajo del Sheriff, pero con la misma cantidad de puntos, mientras que su par ucraniano cierra el grupo con 1 sola unidad.

👔 @MrAncelotti: "La plantilla está bien. Es una jornada importante dentro del grupo y ganar significaría mucho."#UCL pic.twitter.com/AbE7rP4eag — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 2, 2021

“El equipo esta muy bien. Conocemos bien al rival. Significa mucho ganar este partido en un momento clave del grupo. De ganar a perder mañana cambia mucho. Si perdemos nos obliga a ganar los dos últimos; ganar no dejar muy cerca del objetivo. Este equipo no suele fallar a nivel mental en este tipo de partidos”, expresó el DT del Madrid, Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre Eden Hazard: “Entrena bien y lo que tiene que hacer es tener fe, de que el momento llega ¿Quién pensaba que iba a llegar el de Mariano? Llegó y lo aprovechó. Eso es lo que tiene que hacer Hazard, y lo que no juegan o juegan menos”.

“Empezamos muy bien en casa, con 11 goles en dos partidos; luego solo uno en tres partidos, y de penalti. Lo estamos evaluando. Jugando como lo estamos haciendo creo que es algo que se va a solucionar pronto”, concluyó.

Vuelve Karim Benzema

Tras descansar en el partido de LaLiga ante el Elche, el atacante francés regresa a la convocatoria y todo indicaría que podría ser titular ante FC Shakhtar Donetsk.

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy y Miguel.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Lucas, Isco, Camavinga y Blanco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic y Vinicius.

Los cambios que hizo Carvajal

El lateral español se sumó a los micrófonos para hablar de su presente y de algunos cambios que hizo para superar las lesiones que lo dejaron fuera de la cancha en repetidas oportunidades.

“Tengo ganas de volver a mi máximo nivel. El mister me está gestionado bien y espero estar pronto a tope. La cabeza ha sido la parte más dura, buscar una causa. Estoy limpio de cabeza, a tope”, expresó.

Sobre el choque de la Champions: “No creo que vayan a ser muy contemplativos ante la necesidad de puntos que tienen”.

Sus ganas de volver a la selección: “Me encuentro muy, muy bien. Estoy listo para competir. Me encantaría volver a la selección, que es algo que me encanta. Ojalá puede estar en la lista, que hace mucho que no estoy”.

“He cerrado puertas en las cosas que me podía afectar: entrenamientos, descanso, alimentación…”, concluyó.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 3 de noviembre desde las 1:45PM ET, 10:45AM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona?

