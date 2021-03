Real Madrid vs Real Sociedad: Hora y cómo ver el Live Stream

El Real Madrid buscará los tres puntos ante Real Sociedad en el Alfredo Di Stéfano para acortarle distancia al Atlético de Madrid en la pelea por LaLiga.

Tras superar una crisis en medio de la temporada, el equipo de Zinedine Zidane viene de cinco triunfos en fila (sumando el de los Octavos de Final de la Champions League ante el Atalanta por 1-0).

“Es un gran equipo, que lo está haciendo muy bien y que sale jugar. Somos nosotros los que tenemos que proponer en el campo y tenemos que salir con lo que estamos haciendo. Hay que seguir mejorando”, expresó Zidane.

💬 Zidane: "La Real es un buen equipo que lo está haciendo muy bien, sabe jugar, pero luego somos nosotros los que tenemos que saber qué vamos a hacer y proponer en el campo."#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/VHgdEkUXCY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 28, 2021

Sobre los lesionados: “No podemos hacer nada y nos han pasado muchas cosas. Pero yo soy positivo y ahora estamos recuperando jugadores. Para mí lo más importante es el compromiso de los jugadores. Con todo lo que han ganado estos jugadores, sigue con ganas”.

“Estamos jugando bien, hemos recuperado la confianza y eso se ve en el terreno de juego. Benzema y Hazard están mejor, pero no están listos. No puede dar una fecha, se van a recuperar más tarde que los que ya han vuelto. No puedo dar una fecha exacta”, concluyó el entrenador galo.

La Real Sociedad respeta al gigante de LaLiga

🗣 Imanol: "Creo que puede ser un partido de ocasiones. Los dos equipos vamos a jugar a ganar"#RealMadridRealSociedad | #AurreraReala pic.twitter.com/8VtWL1Ysq3 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 28, 2021

“Para enfrentarse al Real Madrid siempre es un mal momento, por el potencial que tienen los jugadores de su plantilla y por el entrenador que tiene. Además, está jugando muy bien, aunque haya sacado algunos partidos por la mínima. El equipo está muy equilibrado, haciendo muy bien las cosas defensiva y ofensivamente. Claro que están acusando las bajas, porque son importantes, pero las ha solventado bien”, expuso el DT de Real Sociedad, Imanol Alguacil.

El equipo Vasco marcha en la quinta ubicación, está llevando una gran temporada, se está metiendo en la UEFA Europa League y sueña con un lugar en la próxima edición de la Champions League.

Puros elogios para Mendy

En medio del gran momento que está viviendo el lateral izquierdo francés del Real Madrid, potenciado por el triunfazo que le dio gracias a su gol en el compromiso de Octavos de Final de la Champions League ante Atalanta de Italia.

Victoire difficile ce soir 💪🏿! Très heureux pour ce premier but en @ChampionsLeague .#HalaMadridYNadaMas pic.twitter.com/vjzaIr75bG — Ferland Mendy (@ferland_mendy) February 25, 2021

El que no pudo ocultar los elogios fue el representante del futbolista: “Hace dos años decía que Mendy se convertiría en el Mbappé de los laterales zurdos y el tiempo me dio la razón. Jugar con el Real Madrid te mejora y ahora lucho por ver un lateral más completo que Mendy”, expresó Yvan Le Mée.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este lunes 1 de marzo desde las 3PM ET, 12PM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

LEER MÁS: Sergio Ramos y Florentino Pérez comienzan a hablar



Sigue a AhoraMismo en Instagram