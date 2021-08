Real Betis vs Real Madrid: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Real Madrid de Carlo Ancelotti busca los tres puntos en su visita al Real Betis en el Benito Villamarín. Aquí lo puedes ver en vivo.

El equipo de la capital española viene de empatar 3-3 ante el Levante después de un debut arrollador ante el Deportivo Alavés.

“El Betis juega bien, se ha reforzado y tiene un entrenador experto. Hay que mejorar en defensa. La llave estará en defender bien, porque en la parte ofensiva andamos bien”, expresó el DT Ancelotti.

Sobre Mbappé: “Pregunta rara, no me la esperaba (bromea). Es algo que maneja el club. Entiendo que interesa, pero no puedo decir nada más. Estamos focalizados en el partido. Solo pienso en el partido”.

También se refirió al vestuario: “Hablamos de fútbol, del mercado de verdad que no. Claro que alguno puede pensar en salir porque juega poco. Pero eso es normal”.

Cristiano Ronaldo vuelve a “su casa”

Tras varios días de especulaciones, se confirmó que el delantero portugués dejará la Juventus y seguirá su carrera en el Manchester United, club que lo vio brillar entre 2003 y 2009.

A pesar de rumorearse un posible pase al eterno rival de los Diablos Rojos, Manchester City, Cristiano se inclinó por el United, donde firmó hasta 2023 por un salario cercano a los 28 millones de euros y por el que el club inglés pago 20 millones por su traspaso.

¿Hazard podría seguir su carrera en el gigante de Turín?

😱💥 ¡BOMBAZO! La Juventus se plantea la opción de Hazard ante la marcha de Cristiano https://t.co/2D5Sh01MgW Te lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) August 27, 2021

Ante la partida de Cristiano Ronaldo de la Juventus comenzó la danza de nombres de posibles sustitutos y Eden Hazard, junto con Mauro Icardi (PSG) son los que suenan más fuerte para sustituirlo.

El habilidoso volante ofensivo llegó al Real Madrid en 2019 proveniente del Chelsea a cambio de 100 millones de euros, pero debido a seguidas lesiones nunca llegó a afianzarse en el Merengue.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este sábado 28 de agosto desde las 4PM ET, 1PM PT.

Un equipo de lujo el de @ESPN @ESPNDeportes para las emisiones de la #LaLiga en ESPN/ABC/ESPN Deportes en los Estados Unidos pic.twitter.com/0MoAD5k2Ab — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) August 9, 2021

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

ESPN +

LEER MÁS: Cristiano Ronaldo termina con especulaciones de manera tajante

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook

Sigue a AhoraMismo en Instagram